6.5 किलो सोना बिछाकर बनाई रंगोली, हार, चूड़ियों और अंगूठियों से तैयार इस डिजाइन ने सबको किया हैरान - फोटो : instagram

दिवाली पर घरों में फूलों, रंगों और चावल से बनी रंगोलियां देखने को मिलती हैं, लेकिन दुबई में इस बार रंगोली बनाने का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। इस रंगोली ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां रंगों और फूलों की जगह सोने के गहनों से भव्य रंगोली तैयार की गई है। इसकी चमक और खूबसूरत डिजाइन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।