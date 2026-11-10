6.5 किलो सोना बिछाकर बनाई रंगोली, हार, चूड़ियों और अंगूठियों से तैयार इस डिजाइन ने सबको किया हैरान

दिवाली पर घरों में फूलों, रंगों और चावल से बनी रंगोलियां देखने को मिलती हैं, लेकिन दुबई में इस बार रंगोली बनाने का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। इस रंगोली ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां रंगों और फूलों की जगह सोने के गहनों से भव्य रंगोली तैयार की गई है। इसकी चमक और खूबसूरत डिजाइन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल, दुबई के सिटी सेंटर डीरा में 6 नवंबर को एक ज्वेलरी ब्रांड ने इस खास गोल्ड रंगोली को पेश किया। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अनोखी कलाकृति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
6.5 किलो सोने से बनाई गई रंगोली
इस रंगोली को तैयार करने में करीब 6.5 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसे सोने के 213 अलग-अलग गहनों और टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया। रंगोली का आकार लगभग 2×2 मीटर रखा गया है। इसमें सोने के हार, चूड़ियां, अंगूठियां और बालियां शामिल की गईं। सभी गहनों को बेहद सावधानी से एक खास पैटर्न में सजाया गया। रंगोली में दोनों तरफ एक जैसा डिजाइन और त्योहार से जुड़े शुभ प्रतीक बनाए गए, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं।
10 लोगों की टीम ने 16 घंटे में किया तैयार
सोने के सैकड़ों गहनों को एक खूबसूरत डिजाइन में सजाना आसान नहीं था, जिसके लिए 10 लोगों की विशेष टीम लगाई गई थी। टीम ने करीब 16 घंटे तक लगातार मेहनत करके इस रंगोली को तैयार किया। हर गहने को हाथों से उठाकर तय जगह पर सजाया गया। काफी मेहनत और बारीकी से तैयार हुई इस रंगोली की चमक ने आयोजन में पहुंचे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
गोल्ड से बनी इस अनोखी रंगोली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोग इसके डिजाइन और भव्यता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे बेहद शानदार बताया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इतनी शाही रंगोली सिर्फ दुबई में ही देखने को मिल सकती है।
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खास आकर्षण बनी रंगोली
सोने से बनी यह रंगोली दुबई में आयोजित हो रहे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का हिस्सा है। इस उत्सव का आयोजन दुबई के फेस्टिवल और रिटेल विभाग के सहयोग से किया गया है। यह आयोजन 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान शहर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्योहार से जुड़ी खास सजावट देखने को मिल रही है।
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इस तरह भारत की पारंपरिक रंगोली कला को दुबई में एक बिल्कुल नए और शाही अंदाज में पेश किया गया है। फूलों और रंगों की जगह सोने के गहनों से बनी इस रंगोली ने न सिर्फ लोगों को हैरान किया, बल्कि दिवाली के जश्न को भी खास बना दिया।