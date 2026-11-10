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डॉगी की शरारत ने बिगाड़ दी बच्ची की रील, फिर हुआ कुछ ऐसा कि वीडियो हो गया वायरल

Tue, 10 Nov 2026 09:23 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 10 Nov 2026 09:23 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक बच्ची और डाॅगी का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें डाॅगी ने रील बना रही बच्ची के साथ ऐसी शरारत की कि माहौल बदल गया। इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 

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Little Girl Was Dancing But Pet Dog Disturb She Beats It Lovingly And Video Went Viral
डॉगी की शरारत ने बिगाड़ दी बच्ची की रील, फिर हुआ कुछ ऐसा कि वीडियो हो गया वायरल - फोटो : instagram

विस्तार
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी बच्ची और उसके पालतू कुत्ते का मजेदार वीडियो चर्चा में है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्ची अपनी डांस रील बनाने में व्यस्त है, लेकिन तभी उसका नन्हा डॉगी ऐसी शरारत करता है कि पूरी रिकॉर्डिंग बिगड़ जाती है। इस क्यूट नोकझोंक को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वीडियो को अब तक 20 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

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दरअसल, पहाड़ों में रहने वाली बच्ची अपनी डांस रील रिकॉर्ड कर रही थीं। उन्होंने गाना लगाया और कैमरे के सामने डांस करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनके पालतू डॉगी भी वीडियो में एंट्री हो जाती है।
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डॉगी बच्ची का पायजामा खींचने लगता है। बच्ची कई बार पैर से उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन शरारती डॉगी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिरकार बच्ची का सब्र जवाब दे जाता है और वह डॉगी के पीछे दौड़ पड़ती है। इसके बाद दोनों के बीच ऐसी प्यारी नोकझोंक शुरू होती है कि डांस रील की जगह कैमरे में आसमान और जमीन नजर आने लगते हैं।
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डांस रील नहीं बनी, लेकिन वीडियो हुआ वायरल

वीडियो की सबसे खास बात यह है कि जिस डांस को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ऑन किया गया था, वह तो हो ही नहीं पाया, लेकिन डॉगी और बच्ची की मस्ती ने वीडियो को सोशल मीडिया पर हिट बना दिया। इस पर अब तक 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।

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वीडियो पर सोशल मीडिया पर भी लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं। एक शख्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, छोटी हाइट, बड़ी फाइट। वहीं एक अन्य ने कहा कि इस वीडियो ने उनका दिन बना दिया। कुछ लोगों का वीडियो का सबसे बेहतरीन हिस्सा बताया। 

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