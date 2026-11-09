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लड़की ने पाकिस्तानी गाने पर किया शानदार डांस, वीडियो ने मचाया तहलका, लोगों की टिकी निगाहें

Tue, 10 Nov 2026 01:24 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 10 Nov 2026 01:24 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर एक लड़की का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की ने पाकिस्तानी सिंगर जेन जोहेब के मशहूर गाने पर शानदार डांस किया है और अपने मूव्स से लोगों का दिल जीत लिया है। 

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indian girl dance on pakistani singer zayn zohaib song viral reel
लड़की ने पाकिस्तानी गाने पर किया शानदार डांस - फोटो : instagram

विस्तार
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वायरल डांस वीडियो: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तानी गानों का जादू भारतीय लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ट्रेंडिंग पाकिस्तानी म्यूजिक पर लोग जमकर रील्स बना रहे हैं। अब इस बीच एक भारतीय लड़की का शानदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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इस वीडियो में एक लड़की पाकिस्तानी सिंगर जेन जोहेब के मशहूर गाने पर शानदार डांस किया है और अपने मूव्स से लोगों का दिल जीत लिया है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 
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डांस मूव्स और शानदार एक्सप्रेशन्स ने खींचा ध्यान

वायरल वीडियो में लड़की गाने की हर बीट पर बेहद खूबसूरती और सहजता के साथ डांस कर रही है। उसके शानदार स्टेप्स, चेहरे के एक्सप्रेशन्स और डांस करने के अंदाज ने सोशल मीडिया पर लोगों को प्रभावित किया है।
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खुले बाल, खूबसूरत भारतीय परिधान और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ लड़की का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। उसके सुंदर मूव्स और गाने के साथ शानदार तालमेल ने इस डांस को और भी खास बना दिया है।

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सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग लड़की के डांस और उसके एक्सप्रेशन्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती और इस लड़की ने पाकिस्तानी गाने पर बेहद शानदार डांस किया है। कुछ लोगों ने लड़की की मुस्कान और डांस स्टाइल की जमकर तारीफ की है। इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। 

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