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वायरल वीडियो: जमीन पर घूमने के बजाय पटाखों के ढेर में जा गिरी चकरी, फिर हुआ ऐसा धमाका कि फैल गई दहशत

Mon, 09 Nov 2026 02:18 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 09 Nov 2026 02:18 PM IST
सार

दिवाली की रात पटाखे जलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि सड़क पर कुछ लड़के पटाखे जला रहे हैं। इसी दौरान एक चकरी जलाते ही घूमने की जगह रखें पटाखों के बीच पहुंच जाती है और फिर एक के बाद धमाके होने लगते हैं। 

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spinning firework falls into cracker pile causing massive explosion panic
जमीन पर घूमने के बजाय पटाखों के ढेर में जा गिरी चकरी, फिर हुआ ऐसा धमाका कि फैल गई दहशत - फोटो : एक्स

विस्तार
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वायरल वीडियो: देशभर में 8 अक्तूबर रविवार को धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया गया है। इस पर्व के मौक पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही लोग जमकर पटाखे भी फोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर दिवाली पटाखे फोड़ने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक वीडियो सभी का ध्यान खींचा है। इसमें दिख रहा दृश्य डरावना है, लेकिन देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। 

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वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग घर के बाहर सड़क पर दिवाली का त्योहार मनाते हुए पटाखे जला हैं। घर की बाउंड्री के भीतर पटाखों का ढेर लगा हुआ है। एक लड़का बाहर सड़क पर चकरी जला रहा है। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 
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लड़का चकरी जला रहा है और उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जलाने के बाद चकरी जमीन पर घूमने के बजाय अचानक उड़कर पटाखों के ढेर के बीच जा पहुंची। चकरी की चिंगारी पटाखों के संपर्क में आते ही उनमें आग लग गई। देखते ही देखते पटाखों में धमाके होने लगे और पूरा इलाका पटाखों की आवाज से गूंज उठा। इस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 
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दिवाली का जश्न मना रहे लोग उत्साह के साथ सड़क पर आतिशबाजी कर रहे थे। इसी बीच एक चकरी जलाई गई। चकरी जलते ही अनियंत्रित होकर इधर-उधर घूमने लगी। कुछ ही पलों में वह उड़कर घर की बाउंड्री में रखे पटाखों के बीच पहुंच गई। वहां पहले से बड़ी संख्या में पटाखे रखे हुए थे। चकरी से निकली चिंगारी पटाखों तक पहुंची और उनमें आग लग गई।





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इसके बाद एक के बाद एक पटाखे फूटने लगे। अचानक हुए धमाकों से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ देर तक लगातार पटाखे फूटते रहे। घटना के दौरान मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। चखरी के पटाखों के बीच पहुंचने लड़के दौड़कर आते हैं, लेकिन तब उनमें आग लग गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 

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हालांकि, घटना में किसी के घायल होने या नुकसान की पुष्टि की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह घटना कहां की है। वायरल वीडियो को देखकर कई लोग हैरान हैं, कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। एक शख्स ने लिखा है कि चकरी ने पूरा नाटो NATO बेस उड़ा दिया।

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