Most Fuel Efficient Cars: ढूंढ रहे हैं सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार, यहां मौजूद है टॉप-5 गाड़ियों की लिस्ट

Most Fuel Efficient Cars: ढूंढ रहे हैं सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार, यहां मौजूद है टॉप-5 गाड़ियों की लिस्ट
Updated Wed, 31 Aug 2022 01:02 PM IST





2 of 6 मारुति ऑल्टो - फोटो : सोशल मीडिया मारुति ऑल्टो

कम बजट में ज्यादा माइलेज देने वाली कार की बात हो और मारुति का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। मारुति की ऑल्टो कार पहली बार कार खरीदने वालों के साथ ही ज्यादा माइलेज देने वाली कारों में भी शामिल है। कार की कीमत भी सिर्फ 339000 लाख रुपये से शुरू होती है। मारुति की ये कार पेट्रोल वर्जन के साथ 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देती है तो इसके सीएनजी मॉडल से 31.59 किलोमीटर प्रति किलो की जबर्दस्त माइलेज देती है।



विज्ञापन 3 of 6 मारुति ऑल्टो के-10 - फोटो : सोशल मीडिया मारुति ऑल्टो के10

के सीरीज इंजन के साथ आने वाली ये कार हाल में ही लॉन्च हुई है। कंपनी ने इसमें 1 लीटर का इंजन दिया है जिससे ताकत तो मिलती ही है साथ में माइलेज भी बढ़िया मिलती है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली पेट्रोल कार एक लीटर में 24.39 किलोमीटर तक चल सकती है तो एजीएस ट्रांसमिशन के साथ इसकी माइलेज 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर तक जा सकती है।



4 of 6 डेटसन रेडी गो - फोटो : सोशल मीडिया डेटसन रेडी गो

जापानी कंपनी डेटसन की रेडी गो 0.8 और 1 लीटर इंजन के साथ आती है। इसमें मैनुअल के साथ एएमटी का ऑप्शन भी मिलता है। कंपनी के मुताबिक 800 सीसी के इंजन वाली रेडी गो 20.71 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है तो 1 लीटर वाले मैनुअल इंजन से 21.7 और इसके एएमटी वर्जन से 22 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज आसानी से हासिल की जा सकती है।



विज्ञापन विज्ञापन 5 of 6 हुंडई सेंट्रो - फोटो : सोशल मीडिया हुंडई सेंट्रो

3 साल या एक लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आने वाली इस कार में कंपनी ने 1.1 लीटर का पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन दिया है। इसके पेट्रोल और सीएनजी के ऑप्शन में आने के कारण इसकी माइलेज भी 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा है। पेट्रोल कार में 35 लीटर का और सीएनजी में 60 लीटर का सीएनजी सिलेंडर मिलता है।



