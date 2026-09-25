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Hindi News ›   Delhi ›   Ather Konarc Launched in Delhi: Check Price, Delhi EV Policy Subsidies And Delivery Schedule

एथर कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर दिल्ली में लॉन्च: नई ईवी नीति से हुआ ज्यादा किफायती, कितनी है रेंज और कीमत?

Fri, 25 Sep 2026 07:45 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 25 Sep 2026 07:45 PM IST
सार

एथर एनर्जी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर Konarc को नई दिल्ली में विशेष शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। दिल्ली की नई ईवी नीति 2026 के तहत मिलने वाली सहायता ने राजधानी में इसकी कीमत को काफी कम कर दिया है। जानें पूरी डिटेल्स।

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Ather Konarc Launched in Delhi: Check Price, Delhi EV Policy Subsidies And Delivery Schedule
Ather Konarc Electric Scooter - फोटो : Ather Energy

विस्तार
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एथर एनर्जी (Ather Energy) ने अपने नए फैमिली स्कूटर Ather Konarc (एथर कोनार्क) को दिल्ली में 79,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की विशेष शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। इस कीमत में दिल्ली की राज्य स्तरीय सब्सिडी शामिल है। आमतौर पर एथर के नए EL-प्लेटफॉर्म पर आधारित इस फैमिली स्कूटर की शुरुआती कीमत सब्सिडी से पहले ₹99,999 होती है। 

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दिल्ली सरकार की हाल ही में लागू हुई ईवी नीति 2026 के कारण यह राष्ट्रीय राजधानी को एथर के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वित्तीय रूप से सबसे आकर्षक बाजारों में से एक बनाती है। इसके अलावा, अगर कोई ग्राहक अपना पुराना BS-IV या उससे पुराना दोपहिया वाहन स्क्रैप करता है, तो उसे अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने के भीतर 10,000 रुपये की अतिरिक्त स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी मिलेगी। 

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दिल्ली की नई ईवी नीति 2026 में सब्सिडी का गणित और स्लैब स्ट्रक्चर क्या है?

दिल्ली की नई ईवी नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हुई है। इसके तहत राज्य सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर चरणबद्ध सब्सिडी की पेशकश कर रही है:
  • पहला वर्ष (1 जुलाई 2026 - जून 2027): प्रति kWh बैटरी क्षमता पर 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये प्रति वाहन तय की गई है। इसके लिए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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  • दूसरा वर्ष: सब्सिडी घटकर 6,600 रुपये प्रति kWh हो जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये होगी।
  • तीसरा वर्ष: सब्सिडी गिरकर 3,300 रुपये प्रति kWh (अधिकतम 10,000 रुपये) रह जाएगी।

 

एथर कोनार्क के अलग-अलग वेरिएंट्स का लॉन्च और डिलीवरी शेड्यूल क्या है?

एथर अपने इस फैमिली स्कूटर के वेरिएंट्स को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतार रहा है। जिसका सीधा असर ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी पर पड़ेगा:
  • Konarc S (125km और 161km IDC रेंज): ये वेरिएंट्स वर्तमान में चुनिंदा शहरों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और इनकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है।
  • Konarc S 100km (2.1kWh बैटरी): 79,999 रुपये की हेडलाइन कीमत वाला यह वेरिएंट वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2027) में आएगा। यह पहले वर्ष की सब्सिडी संरचना (₹10,000/kWh) के अंतर्गत ही रहेगा।
  • Konarc Z (125km और 161km): इन वेरिएंट्स के वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2027) में आने की उम्मीद है।
  • Konarc S 200km: यह टॉप-स्पेक वेरिएंट वित्त वर्ष 2028 की तीसरी तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर 2027) के आसपास पेश किया जाएगा।

 

लॉन्च की टाइमलाइन दिल्ली के ग्राहकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

वेरिएंट्स के अलग-अलग समय पर लॉन्च होने के कारण दिल्ली में ग्राहकों को अलग-अलग स्तर का राज्य समर्थन मिलेगा:
  • जो ग्राहक शुरुआत में 100km, 125km या 161km वाले शुरुआती वेरिएंट खरीदेंगे, उन्हें नीति के पहले वर्ष में अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी का फायदा मिलेगा। वहीं, जब तक एथर अपने सबसे लंबे रेंज वाले Konarc S (200km) वेरिएंट को लॉन्च करेगा (अक्तूबर-दिसंबर 2027), तब तक दिल्ली ईवी नीति का दूसरा वर्ष शुरू हो चुका होगा। जिसकी वजह से, उस वेरिएंट पर अधिकतम खरीद सब्सिडी 30,000 रुपये के बजाय घटकर 20,000 रुपये रह जाएगी।
  • इसके बावजूद, इन सरकारी प्रोत्साहनों और प्रतिस्पर्धी कीमतों के दम पर एथर के लिए दिल्ली एक सबसे महत्वपूर्ण बाजार साबित हो रहा है। जहां वह पेट्रोल स्कूटर सेगमेंट के मुख्यधारा के खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
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