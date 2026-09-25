विज्ञापन

सब्सिडी और आवेदनों में सबसे बड़ा योगदान किस व्हीकल सेगमेंट का रहा?

आवेदनों की संख्या: कुल प्राप्त 5,678 आवेदनों में से 5,621 आवेदन केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (स्कूटर और मोटरसाइकिल) के लिए आए हैं।

कुल प्राप्त 5,678 आवेदनों में से 5,621 आवेदन केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (स्कूटर और मोटरसाइकिल) के लिए आए हैं। विज्ञापन विज्ञापन जारी की गई राशि: प्रोसेस किए गए आवेदनों में से 1,648 लाभार्थी दोपहिया वाहन श्रेणी के हैं। कुल बांटी गई 4.8 करोड़ रुपये की राशि में से अकेले 4.6 करोड़ रुपये की सब्सिडी दोपहिया वाहन खरीदारों के खाते में भेजी गई है।

दिल्ली EV नीति 2026 के तहत अलग-अलग वाहनों पर कितनी सब्सिडी मिल रही है?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: पहले वर्ष में 10,000 रुपये प्रति kWh के हिसाब से अधिकतम 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलता है। दूसरे वर्ष में यह घटकर अधिकतम 20,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 10,000 रुपये रह जाएगा।

पहले वर्ष में 10,000 रुपये प्रति kWh के हिसाब से अधिकतम 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलता है। दूसरे वर्ष में यह घटकर अधिकतम 20,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 10,000 रुपये रह जाएगा। इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन: पहले वर्ष में 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 40,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 30,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।

पहले वर्ष में 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 40,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 30,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। इलेक्ट्रिक कारें: 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर कितना अतिरिक्त लाभ मिल रहा है?

पैसेंजर वाहन (कार): योग्य BS-IV या उससे पुराने चार-पहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये का इंसेंटिव दिया जा रहा है।

योग्य BS-IV या उससे पुराने चार-पहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये का इंसेंटिव दिया जा रहा है। दोपहिया वाहन: BS-IV या उससे पुराने दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करके नया EV खरीदने पर 10,000 रुपये की स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलती है।

BS-IV या उससे पुराने दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करके नया EV खरीदने पर 10,000 रुपये की स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलती है। अब तक का लाभ: रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 41 नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर इस विशेष इंसेंटिव का लाभ उठा चुके हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मिले आवेदनों में से 1,664 आवेदनों को प्रोसेस कर दिया गया है। विभिन्न प्रोत्साहन श्रेणियों के तहत सरकार द्वारा अब तक कुल 4.8 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जारी की जा चुकी है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, शेष 4,014 आवेदन वर्तमान में सत्यापन की प्रक्रिया में हैं।नई ईवी नीति के तहत इंसेंटिव का लाभ उठाने में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट सबसे आगे रहा है:दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए स्लैब-आधारित प्रोत्साहन संरचना लागू की है:ग्राहकों को पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने और नए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार आकर्षक स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दे रही है: