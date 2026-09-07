फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोएन इंडिया (Citroen India) ने भारतीय बाजार में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए AircrossX, BasaltX और e-C3X के नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। कंपनी ने ग्राहकों को अधिक विकल्प देने के लिए पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में नई पेशकश की है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक हैचबैक e-C3X को अब पहले से अधिक ड्राइविंग रेंज के साथ पेश किया गया है।