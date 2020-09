{"_id":"5f6c3d30795de4203b02549e","slug":"legend-maruti-800-was-the-country-first-automatic-transmission-gear-car-you-will-be-surprised-to-know-the-story","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093e\u0930\u0941\u0924\u093f 800 \u0925\u0940 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0911\u091f\u094b\u092e\u0948\u091f\u093f\u0915 \u0917\u093f\u092f\u0930 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930, \u0915\u0939\u093e\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0928 \u0915\u0930 \u0906\u092a \u092d\u0940 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0939\u0948\u0930\u093e\u0928","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

Harpal Singh paid Rs 47,500 to be the first Maruti 800 owner in India - फोटो : Amar Ujala (File Photo)