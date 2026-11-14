टेस्ला से लेकर टोयोटा तक...: जेनसन हुआंग के पास है लग्जरी कारों का कलेक्शन, बेड़े में ये शानदार गाड़ियां शामिल

1 of 7 जेनसन हुआंग का कार कलेक्शन - फोटो : एआई जनरेटेड







Link Copied



दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में है। जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके निजी जीवन से जुड़े विवादों और दो महिलाओं के साथ कथित संबंधों के खुलासे के बाद कंपनी में दबाव बढ़ गया था। इनमें से एक महिला कंपनी की अधिकारी बताई जा रही है, जबकि दूसरी पर अमेरिकी अधिकारियों ने चीन के लिए जासूसी करने का संदेह जताया था। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की वजह स्पष्ट नहीं की है। इस घटना के बाद जेनसन हुआंग की लग्जरी लाइफस्टाइल और उनके शानदार कार कलेक्शन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। उनके गैराज में लग्जरी से लेकर इलेक्ट्रिक और हाई-परफॉर्मेंस कारों का कलेक्शन मौजूद है। आइए जानते हैं इनके पास कौन-कौन सी गाड़ियां हैं...

Trending Videos

2 of 7 जेनसन हुआंग के गैराज में शामिल मॉडल - फोटो : amarujala.com

1. मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600: प्रीमियम लग्जरी और दमदार रोड प्रेजेंस

जेनसन हुआंग के कार कलेक्शन में मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600 (Mercedes-Maybach GLS 600) जैसी बेहद आलीशान लग्जरी एसयूवी शामिल है। यह कार अपने रॉयल कंफर्ट, शानदार रोड प्रेजेंस और प्रीमियम इंटीरियर के लिए दुनियाभर में जानी जाती है। यह उन लोगों की पहली पसंद मानी जाती है जो बेहतरीन सुविधाओं के साथ-साथ सड़क पर एक दमदार और प्रभावशाली मौजूदगी चाहते हैं।

3 of 7 जेनसन हुआंग के गैराज में शामिल मॉडल - फोटो : amarujala.com

2. टेस्ला मॉडल एक्स फाउंडर सीरीज: आधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक वाली गाड़ी

जेनसन हुआंग के गैराज में आधुनिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सॉफ्टवेयर-ड्रिवन तकनीक की भी झलक मिलती है। उनके पास टेस्ला मॉडल एक्स फाउंडर सीरीज इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसकी खास 'फाल्कन विंग' रियर डोर्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक पावरट्रेन इसे बेहद अनूठा बनाते हैं। यह गाड़ी आधुनिक ऑटोमोटिव डिजाइन और इनोवेशन के प्रति उनके लगाव को दिखाती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 जेनसन हुआंग के गैराज में शामिल मॉडल - फोटो : amarujala.com

3. मर्सिडीज-बेंज-एस-क्लास : माता-पिता के लिए खरीदा गया खास तोहफा

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जेनसन हुआंग के कलेक्शन की सबसे खास और भावुक कर देने वाली कार है। एनवीडिया के शुरुआती दिनों में, उन्होंने यह फ्लैगशिप सेडान अपने माता-पिता को तोहफे में देने के लिए खरीदी थी। अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग, आरामदायक सफर और उच्च स्तर के सेफ्टी फीचर्स के लिए मशहूर यह कार उनके जीवन में एक अलग महत्व रखती है।

विज्ञापन

5 of 7 जेनसन हुआंग के गैराज में शामिल मॉडल - फोटो : amarujala.com