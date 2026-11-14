ओला को सवारी से पहले टिप मांगना पड़ा भारी: CCPA ने लगा दिया दस लाख रुपये का जुर्माना, आखिर क्या था पूरा मामला?

कैब बुक करते समय क्या आपको भी जल्दी गाड़ी मिलने के लिए टिप देने का विकल्प दिखता है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है। सीसीएपी ने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला को चलाने वाली कंपनी पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरोप है कि वह यात्रियों से सवारी मिलने की पुष्टि से पहले ही टिप या एड-ऑन के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांग रही थी। प्राधिकरण ने इसे ग्राहकों को गुमराह करने वाला गलत व्यापार तरीका और डार्क पैटर्न माना है।

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