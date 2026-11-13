भारत में एडवेंचर बाइक सेगमेंट में तीन नई बाइक शामिल होने को तैयार हैं। पहाड़ी रास्तों से लेकर मुश्किल ऑफ-रोड ट्रैक पर राइडिंग पसंद करने वालों के लिए जल्द ही तीन नई बाइक्स दस्तक दे सकती हैं। इनमें रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 750 और हिमालयन इलेक्ट्रिक (Him-E) के साथ हीरो मोटोकॉर्प की एक्सपल्स 450 शामिल हैं। इन बाइक्स में दमदार इंजन, बेहतर सस्पेंशन और एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग एडवेंचर बाइक्स में क्या कुछ खास होगा।

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