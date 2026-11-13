जर्मनी में मर्सिडीज बेंज का हैरान करने वाला फैसला: रोके सभी नए निवेश, क्या बंद होंगे प्लांट व जाएंगी नौकरियां?

मर्सिडीज-बेंज ने अपने घरेलू कारोबार को लेकर एक बड़ा और हैरान करने वाला फैसला लिया है। कंपनी ने जर्मनी में अपने सभी प्लांट्स पर नए निवेश को रोक दिया है। इसकी बड़ी वजह कर्मचारियों की यूनियन्स और वर्क्स काउंसिल के साथ लेबर कॉस्ट यानी श्रम लागत को लेकर सहमति नहीं बन पाना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अब जर्मनी में अपने कुछ प्लांट बंद करने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इससे हजारों नौकरियों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब जर्मनी का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ती लागत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दबाव से जूझ रहा है।

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