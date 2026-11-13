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Hindi News ›   Automobiles News ›   BYD Denza D9 Launched, 730km Range, Luxury Seats, Premium Features

नौ मिनट में चार्ज और 730 किमी रेंज: भारत में BYD डेंजा D9 लॉन्च, क्या हैं लग्जरी फीचर्स; जो इसे बनाते हैं खास?

Fri, 13 Nov 2026 03:42 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Fri, 13 Nov 2026 03:42 PM IST
सार

  • बीवाईडी ने भारत में डेंजा D9 लॉन्च की।
  • 730KM की क्लेम्ड रेंज मिलेगी।
  • 115.07kWh की ब्लेड बैटरी है।
  • 7-सीटर केबिन में लग्जरी फीचर्स से लैस।

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BYD Denza D9 Launched, 730km Range, Luxury Seats, Premium Features
देश में लॉन्च हुई डेंजा D9 - फोटो : denza

विस्तार
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लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए बाजार में एक और धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD (बीवायडी) के लग्जरी ब्रांड डेंजा (Denza) ने भारत में अपनी शानदार इलेक्ट्रिक एमपीवी डेंजा डी9 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह पूरी तरह से इंपोर्ट होकर भारत आएगी और एक ही फुल-लोडेड वैरिएंट में उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसकी बुकिंग दस हजार रुपये के टोकन अमाउंट पर शुरू कर दी है। 730 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, 7-सीटर केबिन और पीछे की रो में मसाज वाली कैप्टन सीट्स इसकी खासियत हैं।
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