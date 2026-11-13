नौ मिनट में चार्ज और 730 किमी रेंज: भारत में BYD डेंजा D9 लॉन्च, क्या हैं लग्जरी फीचर्स; जो इसे बनाते हैं खास?

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लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए बाजार में एक और धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD (बीवायडी) के लग्जरी ब्रांड डेंजा (Denza) ने भारत में अपनी शानदार इलेक्ट्रिक एमपीवी डेंजा डी9 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह पूरी तरह से इंपोर्ट होकर भारत आएगी और एक ही फुल-लोडेड वैरिएंट में उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसकी बुकिंग दस हजार रुपये के टोकन अमाउंट पर शुरू कर दी है। 730 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, 7-सीटर केबिन और पीछे की रो में मसाज वाली कैप्टन सीट्स इसकी खासियत हैं।