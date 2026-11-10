क्या रोल्स-रॉयस फैंटम को टक्कर देगी BYD की ऑल-इलेक्ट्रिक यांगवांग अल्टिओर?: 1000 km रेंज का दावा! धांसू फीचर्स

1 of 5 BYD Luxury Electric Sedan - फोटो : Amar Ujala

चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बीवाईडी (BYD) के फ्लैगशिप लग्जरी सब-ब्रांड यांगवांग (Yangwang) ने अपनी सबसे लग्जरी ऑल-इलेक्ट्रिक सेडान यांगवांग अल्टिओर (Yangwang Altior) से पर्दा उठा दिया है। कुछ दिनों पहले टीजर जारी करने के बाद कंपनी ने आखिरकार इस प्योर-इलेक्ट्रिक 5.6-मीटर लंबी लग्जरी सेडान को दुनिया के सामने पेश कर दिया है।

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2 of 5 BYD Yangwang Altior all-electric Ultra Luxury Sedan - फोटो : BYD

कंपनी का दावा है कि यह कार अल्ट्रा-लग्जरी ऑटोमोटिव सेगमेंट में रोल्स-रॉयस फैंटम (Rolls-Royce Phantom) जैसी स्थापित कारों को सीधी टक्कर देगी। Yangwang के अनुसार, Altior प्राचीन चीनी संस्कृति और ब्रांड की नवीनतम ई-मोबिलिटी तकनीक का एक अनूठा संगम पेश करती है।

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BYD Yangwang Altior की डिजाइन और स्टाइलिंग किस प्राचीन चीनी परंपरा से प्रेरित है? 'Ding' से प्रेरित डिजाइन: कार की डिजाइन फिलॉसफी प्राचीन चीनी कांस्य पात्र 'Ding' (डिंग) से प्रेरित है।

कार की डिजाइन फिलॉसफी प्राचीन चीनी कांस्य पात्र 'Ding' (डिंग) से प्रेरित है। Rolls-Royce और Maybach की झलक: 5.6 मीटर की विशाल लंबाई, प्रचुर मात्रा में क्रोम ट्रिम्स और दरवाजों के भीतर छिपे आइकोनिक अम्ब्रेला (छतरियों) के साथ इसका ओवरऑल स्टांस रोल्स-रॉयस फैंटम जैसा दिखता है। वहीं, रियर प्रोफाइल में मर्सिडीज-मेबैक (Mercedes-Maybach) की डिजाइन झलक मिलती है। डिजाइन के मामले में Yangwang Altior को बेहद बोल्ड, भव्य और क्लासिक लुक दिया गया है:

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BYD Yangwang Altior के केबिन में कौन-से अल्ट्रा-लग्जरी फीचर्स और टेक दिए गए हैं? रॉयल मटीरियल और क्राफ्ट्समैनशिप: केबिन के अंदर फैंसी हेतियान जेड ट्रिम (Hetian jade trim), प्रसिद्ध सुजौ सिल्क एम्ब्रॉयडरी और नेचुरल वुड फिनिश का इस्तेमाल किया गया है।

केबिन के अंदर फैंसी हेतियान जेड ट्रिम (Hetian jade trim), प्रसिद्ध सुजौ सिल्क एम्ब्रॉयडरी और नेचुरल वुड फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। 21.4-इंच डिस्प्ले व 39-स्पीकर साउंड: आधुनिक तकनीक के तौर पर इसमें 21.4-इंच की विशाल टचस्क्रीन डिस्प्ले, 39-स्पीकर वाला सराउंड साउंड ऑडियो सिस्टम और रियर पैसेंजर्स के लिए जीरो-ग्रेविटी मसाज सीट्स दी गई हैं।

आधुनिक तकनीक के तौर पर इसमें 21.4-इंच की विशाल टचस्क्रीन डिस्प्ले, 39-स्पीकर वाला सराउंड साउंड ऑडियो सिस्टम और रियर पैसेंजर्स के लिए जीरो-ग्रेविटी मसाज सीट्स दी गई हैं। टैंक-टर्न और फ्लोटेशन टेक्नोलॉजी: कार में टैंक-टर्न फंक्शन मिलता है, जिससे यह विशाल सेडान अपनी ही जगह पर 360-डिग्री घूम सकती है। इसके अलावा, इसमें इमरजेंसी फ्लोटेशन कैपेबिलिटी (पानी में तैरने की क्षमता) और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे हाई-टेक फीचर्स शामिल हैं। Yangwang Altior का इंटीरियर किसी फाइव-स्टार प्राइवेट लाउंज जैसा अहसास कराता है:

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