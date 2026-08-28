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नई कार खरीदने का सबसे सही समय कौन-सा है?: महीने के आखिरी दिन, दिवाली या दिसंबर- जानें कब होगी सबसे बड़ी बचत
अगर आपने पहले से ही यह तय कर लिया है कि आपको कौन-सी कार, वेरिएंट और रंग खरीदना है, तो महीने के आखिरी कुछ दिनों में डीलरशिप पर जाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
कार डीलरशिप्स के पास हर महीने के बिक्री लक्ष्य होते हैं। यदि कोई डीलर अपना टारगेट पूरा करने के करीब है, तो वह सौदा पक्का करने के लिए अतिरिक्त छूट या मुफ्त एक्सेसरीज देने के लिए अधिक तैयार रहता है।
फायदा: महीने की शुरुआत की तुलना में महीने के आखिर में मोलभाव की गुंजाइश ज्यादा होती है।
नुकसान: इसका सबसे बड़ा नुकसान स्टॉक की उपलब्धता है। हो सकता है कि आपका मनपसंद वेरिएंट या रंग पहले ही बिक चुका हो। जिससे आपके पास सीमित विकल्प ही बचते हैं।
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Car Showroom
- फोटो : AI
दिवाली और नवरात्रि जैसे त्योहारी सीजन में कार खरीदना कितना फायदेमंद है?
भारत में नवरात्रि, दशहरा और दिवाली का समय गाड़ियों की बिक्री के लिए सबसे व्यस्त और शुभ माना जाता है। इस दौरान ऑटो कंपनियां और डीलर्स बाजार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई नए ऑफर्स और स्कीम्स पेश करते हैं।
फायदा: इस दौरान भारी कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज जैसे ऑफर्स मिलते हैं। साथ ही, कंपनियां त्योहारों के लिए पहले से स्टॉक तैयार रखती हैं। इसलिए गाड़ियों की उपलब्धता और रंग के विकल्प अच्छे मिलते हैं।
नुकसान: लोकप्रिय और नई लॉन्च हुई गाड़ियों की भारी मांग के कारण लंबा वेटिंग पीरियड मिल सकता है। साथ ही, हर मॉडल पर बहुत बड़ी छूट मिले, यह जरूरी नहीं होता।
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कार शोरुम पर खरीदारों की भीड़
- फोटो : अमर उजाला
क्या साल के अंत यानी दिसंबर महीने में सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है?
अगर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता अधिकतम छूट पाना है, तो दिसंबर का महीना कार खरीदने और डील पाने के लिए सबसे बेहतरीन समय साबित हो सकता है।
कार निर्माताओं और डीलरों पर साल को मजबूत बिक्री के साथ खत्म करने और पुराने मैन्युफैक्चरिंग ईयर वाले स्टॉक को निकालने का दबाव होता है। इसलिए, दिसंबर के आखिरी हफ्तों में कंपनियां अब तक के सबसे आकर्षक डिस्काउंट और इंसेंटिव देती हैं।
सावधानी: दिसंबर में खरीदी गई गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर पुराना (जैसे 2026 मॉडल) दर्ज होगा, जिसका असर भविष्य में कार को दोबारा बेचते समय (रीसेल वैल्यू पर) पड़ सकता है। इसके अलावा, साल के आखिर में चुनिंदा वेरिएंट्स या कलर्स का स्टॉक ही बच पाता है।
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Car Showroom
- फोटो : AI
आखिरकार कार खरीदने का सबसे सही समय कौन-सा है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सही समय का चुनाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है:
सबसे बड़ी छूट चाहिए? दिसंबर महीने का इंतजार करें, क्योंकि डीलर्स इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट देते हैं।
ऑफर्स और विकल्पों का संतुलन चाहिए? त्योहारों का सीजन (नवरात्रि/दिवाली) सबसे बेहतर विकल्प है, जहां नई गाड़ियां और अच्छे ऑफर्स दोनों मिलते हैं।
पसंदीदा कार पहले से तय है? किसी भी महीने के आखिरी हफ्ते में डीलरशिप जाकर आक्रामक तरीके से मोलभाव करें।
जरूरी सलाह: केवल विज्ञापनों में दिखने वाले 'हेडलाइन डिस्काउंट' के झांसे में न आएं। गाड़ी बुक करने से पहले ऑन-रोड कीमत, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सचेंज बोनस, लोन की ब्याज दरों और वाहन की मैन्युफैक्चरिंग डेट की तुलना जरूर करें। पुराने स्टॉक पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट से बेहतर कई बार नए मॉडल पर मिलने वाली थोड़ी कम छूट भी साबित हो सकती है।
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