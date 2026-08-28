नई कार खरीदने का सबसे सही समय कौन-सा है?: महीने के आखिरी दिन, दिवाली या दिसंबर- जानें कब होगी सबसे बड़ी बचत

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कार डीलरशिप्स के पास हर महीने के बिक्री लक्ष्य होते हैं। यदि कोई डीलर अपना टारगेट पूरा करने के करीब है, तो वह सौदा पक्का करने के लिए अतिरिक्त छूट या मुफ्त एक्सेसरीज देने के लिए अधिक तैयार रहता है। फायदा: महीने की शुरुआत की तुलना में महीने के आखिर में मोलभाव की गुंजाइश ज्यादा होती है।

महीने की शुरुआत की तुलना में महीने के आखिर में मोलभाव की गुंजाइश ज्यादा होती है। नुकसान: इसका सबसे बड़ा नुकसान स्टॉक की उपलब्धता है। हो सकता है कि आपका मनपसंद वेरिएंट या रंग पहले ही बिक चुका हो। जिससे आपके पास सीमित विकल्प ही बचते हैं। कार डीलरशिप्स के पास हर महीने के बिक्री लक्ष्य होते हैं। यदि कोई डीलर अपना टारगेट पूरा करने के करीब है, तो वह सौदा पक्का करने के लिए अतिरिक्त छूट या मुफ्त एक्सेसरीज देने के लिए अधिक तैयार रहता है।

अगर आपने पहले से ही यह तय कर लिया है कि आपको कौन-सी कार, वेरिएंट और रंग खरीदना है, तो महीने के आखिरी कुछ दिनों में डीलरशिप पर जाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।