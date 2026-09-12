अब सीधे कार से करें बात: वॉल्वो ने पेश किए XC40, EX40 और EC40 के नए अवतार; एआई से सेफ्टी तक क्या हुए बदलाव?

भारत में क्या बदलेगा?

वॉल्वो के ये अपडेटेड मॉडल ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किए गए हैं। भारत में उपलब्ध मॉडल, वेरिएंट और फीचर्स अलग हो सकते हैं। कंपनी खुद भी बताती है कि फीचर्स और सेवाओं की उपलब्धता बाजार के हिसाब से बदल सकती है।

भारत में वॉल्वो की EC40 पहले से उपलब्ध है और कंपनी की वेबसाइट पर इसका नया मॉडल ईयर भी सूचीबद्ध है। भारत में इसकी अनुमानित WLTP रेंज 551 किमी तक बताई गई है।



क्या खास है नया अपडेट?

कुल मिलाकर वॉल्वो ने XC40, EX40 और EC40 में बड़े कॉस्मेटिक बदलाव के बजाय टेक्नोलॉजी और सेफ्टी पर ज्यादा फोकस किया है।

नया मैटरिक्स एलईडी लाइटिंग डिजाइन, अपडेटेड बंपर, नई ग्रिल, 11.2-इंच स्क्रीन,वोल्वो कार यूएक्स, गूगल जेमिनी, बेहतर एडीएएस और ओटीए अपडेट इन तीनों मॉडल्स को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाते हैं।

खास तौर पर गूगल जेमिनी और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम वॉल्वो की इन कारों को एआई और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। साथ ही OTA अपडेट का मतलब है कि कारों के फीचर्स समय के साथ सॉफ्टवेयर के जरिए बेहतर होते रहेंगे।