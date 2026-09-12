1200 किमी रेंज और घर पर चार्ज होने वाली एसयूवी: बीवाईडी सील यू भारतीय सड़कों पर आई नजर, क्या-क्या है खासियत?

चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बीवाईडी भारतीय बाजार में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की सील यू को हाल ही में भारतीय सड़कों पर रेंज टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह इस साल भारत में इस एसयूवी की दूसरी स्पॉटिंग है। कंपनी ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि सील यू को 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जाएगा।

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बीवाईडी सील यू की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज हो सकती है। कंपनी ने भारत में पेश की गई अपनी DM-i सुपर प्लग-इन हाइब्रिड ईवी टेक्नोलॉजी के लिए 1,200km से ज्यादा की संयुक्त ड्राइविंग रेंज का दावा किया है। हालांकि, मौजूदा ग्लोबल सील यू के कुछ स्पेक्स में संयुक्त रेंज का आंकड़ा इससे कम है। इसलिए भारत में आने वाले मॉडल के अंतिम आंकड़े कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगे।

विज्ञापन विज्ञापन यह सिस्टम खास तौर पर इलेक्ट्रिक-फर्स्ट तरीके से काम करता है। यानी रोजाना के सामान्य इस्तेमाल में एसयूवी को इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलाने को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि पेट्रोल इंजन जरूरत पड़ने पर बैटरी को चार्ज करने या ज्यादा पावर की स्थिति में पहियों को सीधे पावर देने में मदद करता है। इसका फायदा यह है कि शहर में छोटी दूरी के सफर के दौरान पेट्रोल इंजन पर निर्भरता काफी कम की जा सकती है।

खास बात यह है कि सील यू भारत में बीवाईडी की पहली प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV) होगी। ग्लोबल बाजार के कुछ हिस्सों में इसे सीलायन 6 नाम से भी बेचा जाता है। यह 5-सीटर SUV आकार के मामले में महिंद्रा एक्सईवी 9e के करीब है और इसकी लंबाई 4,775mm है।



18.3kWh ब्लेड बैटरी और 1.5- लीटर टर्बो इंजन

बीवाईडी सील यू के डीएम-आई पावरट्रेन में 18.3kWh ब्लेड बैटरी, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया जाता है। कंपनी की DM-i तकनीक में एक इलेक्ट्रिक मोटर और स्टार्टर-जनरेटर के साथ पेट्रोल इंजन काम करता है।

ग्लोबल मॉडल में एफब्ल्यूडी और एडब्ल्यूडी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

एडब्ल्यूडी वर्जन के ग्लोबल स्पेक में सिस्टम आउटपुट 323hp तक और 550Nm तक बताया गया है। यह वर्जन 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार करीब 5.9 सेकंड में पकड़ सकता है। हालांकि, भारत आने वाली सील यू के पावर और बैटरी स्पेक अलग हो सकते हैं।



सिर्फ बैटरी पर भी चलेगी एसयूवी

प्लग-इन हाइब्रिड होने का एक बड़ा फायदा यह है कि सील यू को सामान्य इलेक्ट्रिक कार की तरह बाहरी पावर सोर्स से चार्ज किया जा सकता है।

ग्लोबल स्पेक में 18.3kWh बैटरी के साथ 126 किमी तक की इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज का दावा किया गया है। वहीं, भारत में जून 2026 में दिखाई गई BYD की DM-i तकनीक के लिए कंपनी ने अलग परिस्थितियों में इससे ज्यादा ईवी-ऑनली रेंज की बात भी कही थी। इसलिए इंडिया-स्पेक मॉडल की अंतिम रेंज लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी।

यानी रोजाना ऑफिस, बाजार या शहर के छोटे सफर में कार को मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोड में चलाया जा सकता है, जबकि लंबी यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन रेंज की चिंता कम करने में मदद करेगा।



15.6-इंच की घूमने वाली स्क्रीन समेत मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मॉडल में 15.6-इंच रोटेटिंग टचस्क्रीन दी गई है। इसके अलावा 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

एसयूवी में पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा 19-इंच अलॉय व्हील्स और BYD का सिग्नेचर इंटीरियर डिजाइन इसे प्रीमियम अपील देते हैं। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में इनमें से कौन-कौन से फीचर्स स्टैंडर्ड या ऑप्शनल होंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।



ADAS से लेकर 360-डिग्री कैमरा तक

सुरक्षा के मामले में भी सील यू को कई आधुनिक फीचर्स के साथ पेश किया जाता है। इसमें एडीएएस, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ 360-डिग्री कैमरा भी दिया जाता है। इंडिया-स्पेक मॉडल में फीचर्स की अंतिम सूची अभी कंपनी ने जारी नहीं की है।



V2L से दूसरी डिवाइस को भी दे सकेंगे पावर

BYD सील यू में व्हीकल-टू-लोड यानी V2L टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इसकी मदद से कार की बैटरी से बाहरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उपकरणों को पावर दिया जा सकता है।

यानी जरूरत पड़ने पर SUV की बड़ी बैटरी का इस्तेमाल सिर्फ कार चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे इलेक्ट्रिकल उपकरण चलाने के लिए भी किया जा सकता है। यह फीचर कैंपिंग, आउटडोर ट्रिप या पावर बैकअप जैसी स्थितियों में उपयोगी हो सकता है।



महिंद्रा एक्सईवी 9e के करीब होगा आकार

डायमेंशन की बात करें तो सील यू की लंबाई 4,775mm, चौड़ाई 1,890mm, ऊंचाई 1,670mm और व्हीलबेस 2,765mm है। यानी यह भारतीय बाजार में मौजूद महिंद्रा एक्सईवी 9e के आकार के आसपास की एसयूवी है। एसयूवी में 425 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे पीछे की सीटें फोल्ड करने पर 1,440 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।



कीमत कितनी हो सकती है?

बीवाईडी सील यू की भारतीय बाजार में सफलता काफी हद तक इसकी कीमत पर निर्भर करेगी। कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक कीमत घोषित नहीं की गई है। हालांकि, मौजूदा अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत करीब 45 लाख से 50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

अगर बीवाईडी भारत में इसकी असेंबली या स्थानीयकरण के जरिए कीमत को प्रतिस्पर्धी रख पाती है, तो यह उन ग्राहकों के लिए दिलचस्प विकल्प बन सकती है जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार की ड्राइविंग चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी के सफर में चार्जिंग और रेंज को लेकर चिंता नहीं करना चाहते।



ईवी और पेट्रोल के बीच नया विकल्प

बीवाईडी सील यू का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि यह ईवी और पेट्रोल कार के बीच एक अलग विकल्प पेश करती है। रोजाना के छोटे सफर के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइविंग और लंबी यात्रा के दौरान पेट्रोल इंजन की सुविधा इसे पारंपरिक हाइब्रिड से अलग बनाती है।

भारत में इसका मुकाबला आने वाले समय में अन्य पीएचईवी मॉडलों से हो सकता है। फिलहाल जेएसडब्ल्यू मोटर्स की जेटूर टी2 आधारित पीएचईवी एसयूवी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखी जा रही है।



कब लॉन्च हो सकती है बीवाईडी सील यू?