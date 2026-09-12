नए अवतार में आने वाली है देश की हैचबैक वैगनआर: टेस्टिंग के दौरान आई नजर, क्या हो सकते हैं पांच बड़े बदलाव?

भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ बना चुकी देश की हैचबैक मारुति सुजुकी वैगनआर जल्द ही नए अवतार में नजर आ सकती है। हाल ही में इस पॉपुलर कार के अपडेटेड मॉडल को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हालांकि टेस्टिंग व्हीकल पूरी तरह से कवर किया गया था, लेकिन इसके एक्सटीरियर को देखकर लगता है कि कंपनी इसमें कोई बड़ा कॉस्मेटिक बदलाव नहीं करने की तैयारी में है। ऐसे में माना जा रहा है कि असली और बड़ा अपडेट इसके इंजन और फ्यूल एफिशिएंसी में देखने को मिलेगा।

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