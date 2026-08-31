जीएसटी दरों में कटौती से छोटी कारों के बाजार में आएगी तेजी: मारुति सुजुकी चेयरमैन का भरोसा

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भार्गव ने भरोसा जताया कि भारतीय कार उद्योग का आकार वर्ष 2031 तक बढ़कर 63 लाख यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। टैक्स सुधारों ने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारतीय ऑटो उद्योग को जरूरी मजबूती प्रदान की है। विज्ञापन भार्गव ने भरोसा जताया कि भारतीय कार उद्योग का आकार वर्ष 2031 तक बढ़कर 63 लाख यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। टैक्स सुधारों ने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारतीय ऑटो उद्योग को जरूरी मजबूती प्रदान की है।

मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) के चेयरमैन आरसी भार्गव का मानना है कि 'जीएसटी 2.0' के तहत टैक्स दरों में की गई कटौती से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नई गति मिली है। कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में राहत के चलते छोटी कारों के बाजार की हिस्सेदारी अगले पांच वर्षों में पिछले पांच वर्षों की तुलना में काफी तेजी से बढ़ेगी।