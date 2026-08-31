जीएसटी दरों में कटौती से छोटी कारों के बाजार में आएगी तेजी: मारुति सुजुकी चेयरमैन का भरोसा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 03:56 PM IST
सार
मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि सितंबर पिछले वर्ष लागू किए गए GST 2.0 के तहत कर दरों में की गई कटौती से छोटी कारों के सेगमेंट को नई रफ्तार मिली है।
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विस्तार
मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) के चेयरमैन आरसी भार्गव का मानना है कि 'जीएसटी 2.0' के तहत टैक्स दरों में की गई कटौती से भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नई गति मिली है। कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में राहत के चलते छोटी कारों के बाजार की हिस्सेदारी अगले पांच वर्षों में पिछले पांच वर्षों की तुलना में काफी तेजी से बढ़ेगी।
भार्गव ने भरोसा जताया कि भारतीय कार उद्योग का आकार वर्ष 2031 तक बढ़कर 63 लाख यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। टैक्स सुधारों ने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारतीय ऑटो उद्योग को जरूरी मजबूती प्रदान की है।
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भार्गव ने भरोसा जताया कि भारतीय कार उद्योग का आकार वर्ष 2031 तक बढ़कर 63 लाख यूनिट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। टैक्स सुधारों ने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारतीय ऑटो उद्योग को जरूरी मजबूती प्रदान की है।
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वैश्विक संकटों और अनिश्चितताओं के बीच जीएसटी सुधारों ने अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला?अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव और चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए आरसी भार्गव ने कहा:
- मजबूत आर्थिक स्थिति: ईरान की समस्याओं और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और जीएसटी कलेक्शन अब तक के उच्चतम स्तर पर बना हुआ है।
- टैक्स सुधारों का असर: यदि जीएसटी सुधार न लागू किए गए होते, तो शायद देश इन मुश्किल महीनों में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। इन सुधारों ने न केवल ऑटो उद्योग बल्कि अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों को भी नया प्रोत्साहन दिया है, जिससे राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर अधिकांश वैश्विक एजेंसियों के अनुमान से बेहतर रही है।
आरसी भार्गव ने सरकार से आगे के आर्थिक सुधारों के लिए क्या अपील की है?जीएसटी कटौती को एक "ऐतिहासिक सुधार कदम" बताते हुए मारुति चेयरमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार के सभी सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त किया।
इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से ये कदम उठाने की अपील की:
- सुधारों की तेज गति: उन्होंने सरकारों से 'डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने की सुगमता) को और आसान बनाने तथा आर्थिक सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की अपील की।
- तकनीक का अधिकतम उपयोग: उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और काम में होने वाली देरी दोनों में कमी आती है।
- समान विकास: भार्गव ने कहा कि जितनी तेजी से संपत्ति का निर्माण होगा, सरकार का राजस्व भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। अगर सरकारी योजनाएं इसी तरह लागू होती रहीं, तो देश में अधिक समावेशी और समान विकास संभव हो सकेगा।