रसोई में टपकता हुआ नल घर से धन के बहने का प्रतीक होता है। वास्तु के अनुसार, रसोई में टपकता नल परिवार में आर्थिक तंगी और तनाव को बढ़ा सकता है। ऐसे में नल को तुरंत ठीक करें और सुनिश्चित करें कि पानी का रिसाव ना हो।

वास्तु शास्त्र:

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।