शारदीय नवरात्रि 2026 का आरंभ 11 अक्तूबर से होने जा रहा है। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा की पूजा के साथ घर की साफ-सफाई और सकारात्मक माहौल बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि इसे घर में ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मुख्य द्वार को साफ-सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त रखने से घर का वातावरण बेहतर रहता है। वास्तु से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों मुख्य द्वार पर कुछ छोटे-छोटे उपाय किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में मुख्य द्वार से जुड़े कौन से वास्तु उपाय किए जाते हैं।
शारदीय नवरात्रि 2026 वास्तु उपाय: नवरात्रि में मुख्य द्वार पर करें ये 7 काम, मां लक्ष्मी की कृपा की है मान्यता
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 08:31 AM IST
सार
शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 11 अक्तूबर से होने जा रहा है। नवरात्रि में पूजा-पाठ के साथ घर के वास्तु का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मुख्य द्वार पर कुछ खास उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं मुख्य द्वार से जुड़े आसान वास्तु उपाय।
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