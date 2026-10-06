शारदीय नवरात्रि 2026 वास्तु उपाय: नवरात्रि में मुख्य द्वार पर करें ये 7 काम, मां लक्ष्मी की कृपा की है मान्यता

1 of 9 शारदीय नवरात्रि 2026 - फोटो : amar ujala







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शारदीय नवरात्रि 2026 का आरंभ 11 अक्तूबर से होने जा रहा है। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा की पूजा के साथ घर की साफ-सफाई और सकारात्मक माहौल बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि इसे घर में ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मुख्य द्वार को साफ-सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त रखने से घर का वातावरण बेहतर रहता है। वास्तु से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, इन दिनों मुख्य द्वार पर कुछ छोटे-छोटे उपाय किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में मुख्य द्वार से जुड़े कौन से वास्तु उपाय किए जाते हैं।

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2 of 9 आम या अशोक के पत्तों का लगाएं तोरण - फोटो : instagram

आम या अशोक के पत्तों का लगाएं तोरण

नवरात्रि के पहले दिन मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाने की परंपरा है। वास्तु मान्यताओं में इन पत्तों को शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है।

3 of 9 मुख्य द्वार पर बनाएं मां लक्ष्मी के चरण - फोटो : adobe stock

मुख्य द्वार पर बनाएं मां लक्ष्मी के चरण

नवरात्रि के दौरान मुख्य द्वार से घर के अंदर की ओर आते हुए मां लक्ष्मी के छोटे-छोटे चरण चिह्न बनाने की परंपरा भी है। इन्हें आमतौर पर रोली, कुमकुम या चावल के घोल से बनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर की ओर आते हुए चरण मां लक्ष्मी के आगमन और सुख-समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं।

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4 of 9 स्वास्तिक बनाना माना जाता है शुभ - फोटो : adobe stock

स्वास्तिक बनाना माना जाता है शुभ

नवरात्रि में मुख्य द्वार पर रोली या सिंदूर से स्वास्तिक बनाने की परंपरा भी है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर में सकारात्मकता और सौभाग्य का वातावरण बना रहता है।

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5 of 9 जल से भरा पात्र रखें - फोटो : Adobe Stock