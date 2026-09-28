साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह इन राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ, अचानक से लाभ और नौकरी में बदलाव के संकेत

1 of 5 जानिए इस सप्ताह की भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में ग्रहों की चाल, राशि और दशा में हर समय बदलाव होता रहता है जिससे व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थितियों में बदलाव हर सप्ताह होता है जिससे जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक या फिर नकारात्मक बदलाव के साथ नई-नई चुनौतियां आती हैं। नया सप्ताह आरंभ हो गया है जिससे इस सप्ताह ग्रहों-नक्षत्रों की चाल में बदलाव से कुछ राशि वालों के लिए आने वाले दिन बहुत ही शुभ और अच्छे संकेत हैं। इस सप्ताह इन राशि वालों को अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। करियर में जबरदस्त परिवर्तन और आर्थिक स्थितियों में सुख-समृद्धि लेकर आ सकता है। इस सप्ताह अचानक कुछ राशि वालों को बड़ा धन लाभ और शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस सप्ताह किन-किन राशि वालों के लिए भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। पढ़ें हैं सप्ताह की भाग्यशाली राशियां।

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मेष साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह मेष राशि वालों को एक साथ कई तरह के शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों की आय में अच्छा इजाफा और नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। इस दौरान आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और घर-परिवार में सुख-सुविधओं में इजाफा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देगा। छात्रों को शिक्षा में बेहतर लाभ और मौके मिलेंगे।

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मिथुन साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के कुछ दिन बहुत ही शानदार तरीके से बीतेंगे। आय के नए-नए स्त्रोतों में इजाफा होगा और आर्थिक लाभ अर्जित करने के अपार अवसर मिलेंगे। करियर-कारोबार में आपको बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे, आने वाले कुछ दिनों में आपको किसी प्रभावशाली लोगों से मेल-मुलाकात करने का मौका मिलेगा। करियर-कारोबार में अच्छा और बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यह सप्ताह आपके पुराने विवादों का निपटारा करने के लिए अच्छा रहेगा।

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तुला साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि वालों के लिए करियर-कारोबार में बेहतर अवसर मिल सकता है और आने वाले दिन बहुत ही शुभ साबित होंगे। नए कामों में इस सप्ताह आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आपके अंदर नई ऊर्जा और शक्ति का एहसास होगा। कार्यक्षेत्र में नौकरीपेशा जातकों को कोई नई तरह की जिम्मेदारी और अवसर मिल सकते हैं। छात्रों के लिए आने वाले दिन बेहतर और अच्छा साबित होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको इस सप्ताह एक साथ कई जगहों से कार्य करने का अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह आपके अदंर ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अक्तूबर में शनि करेंगे साल 2026 का आखिरी नक्षत्र परिवर्तन, इन 3 राशि वालों के बदलेंगे दिन, फरवरी 2027 तक किस्मत रहेगी मेहरबान तुला राशि वालों के लिए करियर-कारोबार में बेहतर अवसर मिल सकता है और आने वाले दिन बहुत ही शुभ साबित होंगे। नए कामों में इस सप्ताह आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आपके अंदर नई ऊर्जा और शक्ति का एहसास होगा। कार्यक्षेत्र में नौकरीपेशा जातकों को कोई नई तरह की जिम्मेदारी और अवसर मिल सकते हैं। छात्रों के लिए आने वाले दिन बेहतर और अच्छा साबित होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको इस सप्ताह एक साथ कई जगहों से कार्य करने का अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह आपके अदंर ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

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