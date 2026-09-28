28 अक्तूबर को शुक्र होंगे उदय, मेष समेत इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के योग

1 of 5 shukra uday - फोटो : amar ujala







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2 of 5 आर्थिक फैसले लेते समय परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना जरूरी रहेगा। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का उदय करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता पर लोगों का ध्यान जा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आय बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातकों को नए प्रोजेक्ट, साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटके आर्थिक मामलों में भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि, बड़े आर्थिक फैसले लेते समय परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना जरूरी रहेगा।

3 of 5 आय के अतिरिक्त साधन बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय करियर और कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। कारोबारियों को नई डील, साझेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट से फायदा मिलने की संभावना है। आय के अतिरिक्त साधन बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। धन से जुड़ी पुरानी परेशानियों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है। साथ ही, अपनी योजनाओं को जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा।

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4 of 5 आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय करियर में बदलाव और आगे बढ़ने के अवसर ला सकता है। नौकरी करने वालों को नई भूमिका, पदोन्नति या किसी बेहतर अवसर का प्रस्ताव मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ने की संभावना है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और कारोबार का विस्तार करने की योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। कला, मीडिया, डिजाइन, मनोरंजन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके मिल सकते हैं।

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5 of 5 नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है - फोटो : अमर उजाला