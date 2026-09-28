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28 अक्तूबर को शुक्र होंगे उदय, मेष समेत इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के योग

Mon, 28 Sep 2026 12:31 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 28 Sep 2026 12:31 PM IST
सार

Shukra Uday 2026: शुक्र ग्रह 28 अक्तूबर को उदय होंगे ज्योतिष के अनुसार, इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। मेष समेत 4 राशियों के लिए करियर और तरक्की के नए अवसर बन सकते हैं।

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Venus Rise on October 28 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Progress in Career and Finances
shukra uday - फोटो : amar ujala

Shukra Uday 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधा, प्रेम, सौंदर्य और कला से जुड़ा ग्रह माना जाता है। पंचांग के अनुसार, 28 अक्तूबर 2026 को शुक्र ग्रह का उदय होगा। इस दिन शुक्र पूर्व दिशा में उदित होंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, शुक्र के उदय होने के बाद शुक्र से संबंधित शुभ प्रभावों में वृद्धि हो सकती है। इसका असर करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में देखने को मिल सकता है। हालांकि, किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह 14 अक्टूबर को रात 1 बजकर 20 मिनट पर अस्त होंगे और इसके बाद 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर उदय होंगे। इस दौरान शुक्र अपनी स्वराशि तुला में वक्री अवस्था में रहेंगे। इस तरह शुक्र करीब 14 दिनों तक अस्त अवस्था में रहने के बाद दोबारा उदित होंगे।


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Venus Rise on October 28 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Progress in Career and Finances
आर्थिक फैसले लेते समय परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना जरूरी रहेगा। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए शुक्र का उदय करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता पर लोगों का ध्यान जा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आय बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। कारोबार करने वाले जातकों को नए प्रोजेक्ट, साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटके आर्थिक मामलों में भी आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि, बड़े आर्थिक फैसले लेते समय परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना जरूरी रहेगा।

Venus Rise on October 28 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Progress in Career and Finances
आय के अतिरिक्त साधन बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय करियर और कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। कारोबारियों को नई डील, साझेदारी या किसी नए प्रोजेक्ट से फायदा मिलने की संभावना है। आय के अतिरिक्त साधन बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। धन से जुड़ी पुरानी परेशानियों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है। साथ ही, अपनी योजनाओं को जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा।

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Venus Rise on October 28 2026 These 4 Zodiac Signs May Experience Progress in Career and Finances
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय करियर में बदलाव और आगे बढ़ने के अवसर ला सकता है। नौकरी करने वालों को नई भूमिका, पदोन्नति या किसी बेहतर अवसर का प्रस्ताव मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ने की संभावना है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और कारोबार का विस्तार करने की योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। कला, मीडिया, डिजाइन, मनोरंजन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके मिल सकते हैं।

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नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि
तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय विशेष महत्व रखता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। प्रमोशन या बेहतर पद के लिए किए जा रहे प्रयासों में गति आ सकती है। व्यापारियों के लिए नए संपर्क बन सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण डील पर बात आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं। परिवार और निजी जीवन में भी सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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