Saturn Nakshatra Change 2026: शनि 9 अक्तूबर 2026 को साल का आखिरी नक्षत्र गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन शाम 7 बजकर 28 मिनट पर शनिदेव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि, साल का यह आखिरी नक्षत्र परिवर्तन शनि के अपने ही नक्षत्र में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इसे विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि शनि के इस गोचर से कुछ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान कुछ जातकों को नए लोगों के साथ काम करने के अवसर प्राप्त होंगे, तो कुछ की लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। शनि 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस अवधि में किन तीन राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है।
2 of 4
Saturn Nakshatra Change 2026
- फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। मन की कोई बड़ी इच्छा पूरी होती दिखेगी। लंबे समय से अटके हुए किसी महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी मेहनत रंग ला सकती है और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को मनचाहे अवसर मिल सकते हैं। घर और बाहर दोनों जगह इस समय सम्मान मिलेगा। इस दौरान व्यापारिक लाभ अनुकूल रहने की संभावना रहेगी।
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
3 of 4
Saturn Nakshatra Change 2026
- फोटो : अमर उजाला
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर कई मायनों में शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और रिश्तों में चल रही गलतफहमियों को दूर करने का अवसर प्राप्त होगा। आपको करियर-कारोबार में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। सोच-समझकर लिए गए आर्थिक फैसले भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है।
Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि में बन रहा गजकेसरी योग, जानें मेष से मीन तक 12 राशियों पर असर और उपाय
4 of 4
Saturn Nakshatra Change 2026
- फोटो : अमर उजाला
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए शनि का अपने ही नक्षत्र में गोचर करना विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा। नए लोगों से संपर्क बढ़ने के कारण भविष्य में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और घर का माहौल सुखद बना रहेगा। आपको प्रमोशन के अवसर मिलते हुए नजर आएंगे। मनचाहा कॉलेज आपको प्राप्त हो सकता है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।