शुक्र वक्री 2026: 3 अक्तूबर से इन राशि वालों को मिलेगी खुशियां, नौकरी-गाड़ी का सपना होगा पूरा

Shukra Vakri 2026: शुक्र ग्रह 3 अक्तूबर 2026 को तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं। उनकी यह उल्टी चाल 14 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र के वक्री रहने की करीब 42 दिनों की अवधि कुछ राशि वालों के लिए बेहद खास साबित हो सकती है। इस दौरान जातकों को मनचाहा लाभ मिलने के साथ भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है। वहीं, करीब 18 महीने बाद शुक्र वक्री अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे इस गोचर का महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में कुछ राशि वालों के अधूरे सपने पूरे होने के साथ करियर में सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं शुक्र की वक्री चाल से किन 3 राशि वालों को लाभ होने की संभावना है।