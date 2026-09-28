फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Shukra Vakri on 3 october 2026 these zodiac will shine and get more benfits

शुक्र वक्री 2026: 3 अक्तूबर से इन राशि वालों को मिलेगी खुशियां, नौकरी-गाड़ी का सपना होगा पूरा

Mon, 28 Sep 2026 02:48 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 28 Sep 2026 02:48 PM IST
सार

Shukra Vakri 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, 3 अक्तूबर 2026 को शुक्र दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर तुला राशि में वक्री होंगे। वह 42 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस दौरान किन राशि वालों को लाभ होगा, आइए जानते हैं।

विज्ञापन
Shukra Vakri on 3 october 2026 these zodiac will shine and get more benfits
Shukra Vakri 2026Shukra Vakri 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Shukra Vakri 2026: शुक्र ग्रह 3 अक्तूबर 2026 को तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं। उनकी यह उल्टी चाल 14 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र के वक्री रहने की करीब 42 दिनों की अवधि कुछ राशि वालों के लिए बेहद खास साबित हो सकती है। इस दौरान जातकों को मनचाहा लाभ मिलने के साथ भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है। वहीं, करीब 18 महीने बाद शुक्र वक्री अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे इस गोचर का महत्व और बढ़ गया है। ऐसे में कुछ राशि वालों के अधूरे सपने पूरे होने के साथ करियर में सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं शुक्र की वक्री चाल से किन 3 राशि वालों को लाभ होने की संभावना है।


28 अक्तूबर को शुक्र होंगे उदय, मेष समेत इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के योग
Shukra Vakri on 3 october 2026 these zodiac will shine and get more benfits
Shukra Vakri 2026 - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि

  • वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना लाभकारी साबित हो सकता है। 
  • धन से जुड़ी पुरानी परेशानियों को सुलझाने का अवसर मिलेगा। 
  • आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने की संभावना है। 
  • नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे भविष्य में लाभ होगा। 
  • लंबे समय से अटके किसी काम में भी गति आने के योग बन रहे हैं। 
  • सोच-समझकर किए गए आर्थिक फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।


मंगल-चंद्र की युति से बनेगा महालक्ष्मी राजयोग,इन 4 राशियों के लिए बनेंगे धन लाभ के संकेत
अक्तूबर में शनि करेंगे साल 2026 का आखिरी नक्षत्र परिवर्तन, इन 3 राशि वालों के बदलेंगे दिन, फरवरी 2027 तक किस्मत रहेगी मेहरबान
Shukra Vakri on 3 october 2026 these zodiac will shine and get more benfits
Shukra Vakri 2026 - फोटो : अमर उजाला
तुला राशि
  • तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल विशेष रहने वाली है। 
  • करियर से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। 
  • नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। 
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना हो सकती है। 
  • आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं। 
  • आय के अतिरिक्त साधन तलाशने का मौका मिल सकता है।
  • बड़े आर्थिक फैसले लेते समय परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना जरूरी रहेगा।
 

शनि की चाल बदलेगी समीकरण, 74 दिन इन 6 राशियों को बरतनी होगी सावधानी

साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह इन राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ, अचानक से लाभ और नौकरी में बदलाव के संकेत
विज्ञापन
विज्ञापन
Shukra Vakri on 3 october 2026 these zodiac will shine and get more benfits
Shukra Vakri 2026 - फोटो : अमर उजाला

मीन राशि

  • मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। 
  • इस दौरान सफलता की नई राहें खुल सकती हैं। 
  • आर्थिक मामलों में भी लाभ के अवसर मिलेंगे। 
  • कारोबार करने वाले जातकों को नए प्रोजेक्ट से फायदा मिलने की संभावना है। 
  • लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है।
  • आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। 
  • नौकरीपेशा लोगों को भी करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा।

  

                
        
                
         
        

                
        
                
         
        डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  
                
        
                
         
        

                
        
                
         
         
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed