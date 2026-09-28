शनि की चाल बदलेगी समीकरण, 74 दिन इन 6 राशियों को बरतनी होगी सावधानी

1 of 7 वक्री शनि - फोटो : amar ujala







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Shani Vakri 2026: शनि देव इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, शनि ने 27 जुलाई 2026 को रात 10 बजकर 21 मिनट पर मीन राशि में वक्री चाल शुरू की थी। अब करीब साढ़े चार महीने बाद 11 दिसंबर 2026 को सुबह लगभग 5 बजे शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे। इस तरह शनि लगभग 138 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष में शनि की चाल में होने वाले बदलाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। वक्री अवस्था को अक्सर पुराने मामलों की समीक्षा, अधूरे कार्यों को दोबारा पूरा करने और पहले लिए गए फैसलों पर पुनर्विचार से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान कामकाज, धन और कारोबार से जुड़े मामलों में बिना सोचे-समझे निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि, किसी व्यक्ति पर शनि का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

2 of 7 काम पूरा होने में सामान्य से अधिक वक्त लग सकता है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का दौर कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखने वाला हो सकता है। कोई पुराना प्रोजेक्ट या अधूरा काम फिर से सामने आ सकता है, जिसके कारण अतिरिक्त समय देना पड़े। नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और काम पूरा होने में सामान्य से अधिक वक्त लग सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को लेन-देन के मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। किसी नई योजना में पैसा लगाने से पहले उससे जुड़े जोखिम और फायदे अच्छी तरह समझना जरूरी रहेगा। परिवार से जुड़े किसी मुद्दे पर भी जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय बातचीत से समाधान निकालना बेहतर हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, वृषभ शनि की मित्र राशि मानी जाती है, इसलिए मेहनत के बाद लाभ के अवसर भी बन सकते हैं।

3 of 7 कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ने से व्यस्तता अधिक हो सकती है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह अवधि कामकाज के साथ अपनी दिनचर्या और सेहत पर ध्यान देने की जरूरत बता रही है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ने से व्यस्तता अधिक हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करना उपयोगी रहेगा। कारोबारियों के लिए विस्तार के अवसर बने रह सकते हैं, लेकिन बड़े फैसलों में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है, फिर भी अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित रखना बेहतर रहेगा। इस दौरान पुराने और अधूरे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देने से आगे की योजनाओं के लिए रास्ता साफ हो सकता है।

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4 of 7 कोई पुरानी योजना दोबारा शुरू करने का मौका मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का प्रभाव नौकरी, कारोबार और निवेश से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रह सकता है। कोई पुरानी योजना दोबारा शुरू करने का मौका मिल सकता है। कारोबार में कभी तेजी तो कभी धीमापन देखने को मिल सकता है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने की जरूरत पड़ सकती है। धन से जुड़े फैसले लेते समय पूरी जानकारी जुटाना जरूरी रहेगा। खासतौर पर ऐसे निवेश से बचना बेहतर होगा, जिनमें बिना पर्याप्त जानकारी के तुरंत बड़े लाभ की उम्मीद की जा रही हो। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है। हालांकि, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेहनत और सही योजना से लाभ के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं।

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5 of 7 निवेश और आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। - फोटो : amar ujala