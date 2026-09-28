मंगल-चंद्र की युति से बनेगा महालक्ष्मी राजयोग,इन 4 राशियों के लिए बनेंगे धन लाभ के संकेत

1 of 6 महालक्ष्मी राजयोग - फोटो : amar ujala







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Mahalakshmi Rajyog 2026: नवंबर की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति में एक खास बदलाव देखने को मिलेगा। पंचांग के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को चंद्रमा और मंगल कर्क राशि में एक साथ मौजूद रहेंगे। इन दोनों ग्रहों की युति को ज्योतिष में चंद्र-मंगल योग कहा जाता है। कई ज्योतिषीय मान्यताओं में इस योग को धन और आर्थिक समृद्धि से जोड़कर महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मंगल साहस, ऊर्जा, भूमि और पराक्रम से संबंधित माने जाते हैं। दोनों ग्रहों के एक राशि में आने से आर्थिक मामलों में सक्रियता, मेहनत और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने के संकेत माने जाते हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति की कुंडली में इस योग का प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग हो सकता है।

2 of 6 कब बनेगा महालक्ष्मी राजयोग - फोटो : amar ujala

कब बनेगा महालक्ष्मी राजयोग

पंचांग के मुताबिक, 1 नवंबर को रात 12 बजे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में पहले से मंगल मौजूद रहेंगे, जिससे दोनों ग्रहों की युति बनेगी। यह संयोग 3 नवंबर की सुबह 3 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

3 of 6 आय बढ़ाने के कुछ नए रास्ते सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मंगल-चंद्रमा की युति करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने या कार्यक्षेत्र में बदलाव का मौका मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किसी नए अवसर की जानकारी मिल सकती है। कारोबारियों के लिए नए लोगों से संपर्क और व्यावसायिक बातचीत फायदेमंद हो सकती है। आय बढ़ाने के कुछ नए रास्ते सामने आ सकते हैं। हालांकि, इस दौरान गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। निवेश से जुड़े फैसले लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाना और जोखिम को समझना बेहतर रहेगा।

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4 of 6 नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि में ही मंगल और चंद्रमा की युति बनने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह ग्रह संयोग विशेष माना जा सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है और किसी महत्वपूर्ण काम को संभालने का अवसर मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट या व्यावसायिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। आय को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, भावनाओं में आकर आर्थिक फैसला लेने के बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

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5 of 6 कार्यक्षेत्र में पद और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala