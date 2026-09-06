साप्ताहिक लकी राशिफल: 7 से 13 सितंबर तक इन 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, सफलता देगी दस्तक

Weekly lucky Horoscope: सितंबर का दूसरा सप्ताह कुछ राशि वालों के लिए खुशियों और सफलता की सौगात लेकर आया है। इस दौरान जातकों को मनचाहा लाभ मिलने के साथ करियर और निजी जीवन में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, इसी सप्ताह बुध का राशि परिवर्तन भी होगा, जिससे कई शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। वहीं, चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करते हुए अलग-अलग राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति के चलते 7 से 13 सितंबर 2026 तक का यह सप्ताह इन 4 राशि वालों के लिए बेहद खास और लाभकारी रहने वाला है। इन जातकों को रुके हुए कामों में सफलता मिलने के साथ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आइए इस लकी राशिफल को जानते हैं।