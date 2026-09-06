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साप्ताहिक लकी राशिफल: 7 से 13 सितंबर तक इन 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, सफलता देगी दस्तक
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:07 PM IST
सार
Weekly lucky Horoscope: सितंबर का दूसरा सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इस दौरान जातकों को मनचाहा लाभ मिलने के साथ कई मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आइए इस लकी राशिफल को जानते हैं।
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साप्ताहिक लकी राशिफल
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Weekly lucky Horoscope: सितंबर का दूसरा सप्ताह कुछ राशि वालों के लिए खुशियों और सफलता की सौगात लेकर आया है। इस दौरान जातकों को मनचाहा लाभ मिलने के साथ करियर और निजी जीवन में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, इसी सप्ताह बुध का राशि परिवर्तन भी होगा, जिससे कई शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। वहीं, चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करते हुए अलग-अलग राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे। ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति के चलते 7 से 13 सितंबर 2026 तक का यह सप्ताह इन 4 राशि वालों के लिए बेहद खास और लाभकारी रहने वाला है। इन जातकों को रुके हुए कामों में सफलता मिलने के साथ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आइए इस लकी राशिफल को जानते हैं।
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मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते की तरह ही अत्यंत शुभ रहने वाला है।
आपका मन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अधिक लगेगा।
कार्यक्षेत्र में किए गए किसी विशेष कार्य के लिए आपको पुरस्कृत किया जा सकता है और आपकी मेहनत की सराहना होगी।
आपकी परिस्थितियों में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आया है।
किसी बड़ी कारोबारी डील को अंतिम रूप देने में सफलता मिल सकती है, जिससे बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की प्रशंसा होगी और सहकर्मियों व वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।
आपका अधिकांश समय मौज-मस्ती और दोस्तों के साथ बित सकता है।
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