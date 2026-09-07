राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026: 115 दिनों तक इन राशियों के जीवन में आएगा अचानक बदलाव, धन प्राप्ति के बढ़ेंगे मौके
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 07 Sep 2026 07:01 PM IST
सार
राहु के नक्षत्र परिवर्तन से आने वाले समय में कई राशि वालों के लिए जीवन में महत्वपूर्ण और अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
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विस्तार
ज्योतिष में राहु ग्रह को पापी और मायावी ग्रह माना जाता है। जब भी राहु की चाल में बड़ा परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। राहु-केतु और शनि ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करने में काफी समय लगाते हैं। आपको बता हैं राहु इस समय कुंभ राशि में विराजमा है। राशि परिवर्तन के साथ राहु नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। पंचांग के अनुसार, राहु इस वर्ष के अंत तक धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान होंगे। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। मंगल के नक्षत्र में राहु का परिवर्तन करने से कुछ राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा साबित हो सकता है। राहु इस नक्षत्र में 115 दिनों तक रहेंगे। आइए जानते हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से कैसा प्रभाव पड़ेगा।
मेष राशि
- राहु का मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर करने से मेष राशि वालों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा।
- करियर में कुछ अच्छे और शानदार मौके मिलेंगे। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी।
- अधूरे कार्यो में गति आएगी और धन लाभ के अवसरों में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा।
- करियर-कारोबार में आपको किसी तरह की अच्छी और बेहतर डील हासिल हो सकती है।
धनु राशि
- मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा।
- सामाजिक मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिलेंगे।
- जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। और लेन-देन का मामला आपके पक्ष में आ सकता है।
- अचानक धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
कन्या राशि
- राहु का मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि के अवसर दिला सकता है।
- पारिवारिक जीवन में प्रेम बना रहेगा और रोमांस करने के अच्छे अवसर आपको हासिल होंगे।
- बैंक बैंलेंस में इजाफा होगा और पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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मेष राशि
- राहु का मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर करने से मेष राशि वालों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा।
- करियर में कुछ अच्छे और शानदार मौके मिलेंगे। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी।
- अधूरे कार्यो में गति आएगी और धन लाभ के अवसरों में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा।
- करियर-कारोबार में आपको किसी तरह की अच्छी और बेहतर डील हासिल हो सकती है।
धनु राशि
- मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा।
- सामाजिक मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिलेंगे।
- जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। और लेन-देन का मामला आपके पक्ष में आ सकता है।
- अचानक धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
कन्या राशि
- राहु का मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि के अवसर दिला सकता है।
- पारिवारिक जीवन में प्रेम बना रहेगा और रोमांस करने के अच्छे अवसर आपको हासिल होंगे।
- बैंक बैंलेंस में इजाफा होगा और पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी।
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