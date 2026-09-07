8 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और परिघा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आइए जानते हैं 08 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।