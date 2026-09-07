8 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 07 Sep 2026 07:00 PM IST
सार
8 September Ka Panchang: 8 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं।
विज्ञापन
विस्तार
Panchang 8 September: 8 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और परिघा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आइए जानते हैं 08 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:55-12:43
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 08 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:03
सूर्यास्त का समय- 18:27
चन्द्रोदय- 02:43
चन्द्रास्त- 16:44
आज का अशुभ मुहूर्त - 8 सितंबर 2026
गुलिक काल- 12:15 − 13:48
राहुकाल: 15:21 − 16:54
यमगण्ड: 09:09 − 10:42
8 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:02 - 07:35
उद्वेग - 07:35 - 09:08
चर - 09:08 - 10:41
लाभ - 10:41 - 12:14
अमृत - 12:14 - 13:47
काल - 13:47 - 15:20
शुभ -15:20 - 16:53
रोग - 16:53 - 18:26
8 सितंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल - 18:26 - 19:53
लाभ - 19:53 - 21:20
उद्वेग - 21:20 - 22:47
शुभ - 22:47 - 00:14, 09 September
अमृत - 00:14 - 01:41, 09 September
चर - 01:41 - 03:08, 09 September
रोग - 03:08 - 04:35, 09 September
काल - 04:35 - 06:02, 09 September
Astrology: इन राशि के लोगों को पहले ही हो जाता है भविष्य की घटनाओं का एहसास, क्या आप भी हैं इनमें से एक?
सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों का मासिक राशिफल
विज्ञापन
विज्ञापन
आज का पंचांग- 08 सितंबर 2026
|तिथि
|द्वादशी
|14:44 तक
|नक्षत्र
|पुष्य
|16:37 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|14:44 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|25:36 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|मंगलवार
|योग
|परिघा
|24:35 तक
|सूर्योदय
|06:03
|सूर्यास्त
|18:37
|चंद्रमा
|कर्क राशि में
|राहुकाल
|15:21 − 16:54
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:50 − 12:40
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:55-12:43
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 08 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:03
सूर्यास्त का समय- 18:27
चन्द्रोदय- 02:43
चन्द्रास्त- 16:44
आज का अशुभ मुहूर्त - 8 सितंबर 2026
गुलिक काल- 12:15 − 13:48
राहुकाल: 15:21 − 16:54
यमगण्ड: 09:09 − 10:42
8 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:02 - 07:35
उद्वेग - 07:35 - 09:08
चर - 09:08 - 10:41
लाभ - 10:41 - 12:14
अमृत - 12:14 - 13:47
काल - 13:47 - 15:20
शुभ -15:20 - 16:53
रोग - 16:53 - 18:26
8 सितंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल - 18:26 - 19:53
लाभ - 19:53 - 21:20
उद्वेग - 21:20 - 22:47
शुभ - 22:47 - 00:14, 09 September
अमृत - 00:14 - 01:41, 09 September
चर - 01:41 - 03:08, 09 September
रोग - 03:08 - 04:35, 09 September
काल - 04:35 - 06:02, 09 September
Astrology: इन राशि के लोगों को पहले ही हो जाता है भविष्य की घटनाओं का एहसास, क्या आप भी हैं इनमें से एक?
विज्ञापन
सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों का मासिक राशिफल
विज्ञापन