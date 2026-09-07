राशिफल 08 सितंबर: मेष और सिंह राशि वालों की चमकेगी किस्मत, अटके काम होंगे पूरे और बढ़ेगा आत्मविश्वास

1 of 13 8 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

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Aaj Ka Rashifal 8 September 2026: नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें, नए अवसर और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आता है। आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों को करियर और कारोबार में सफलता के संकेत मिल सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं प्रेम, रिश्तों और पारिवारिक जीवन में भी आज कुछ खास घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 8 सितंबर 2026 को आपका दिन कैसा रहेगा, किन कामों में सफलता मिलने की संभावना है और किन मामलों में सावधानी रखनी चाहिए, तो पढ़ें आज का राशिफल। यहां जानिए सभी राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही जानें नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण राशिफल संकेत।

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मेष राशि

आज का दिन नई उम्मीद और राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आखिरकार पूरा होने से मन हल्का और खुश महसूस करेगा। जीवनसाथी के साथ चल रही दूरियां बातचीत और समझदारी से कम होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास लौटेगी। आप दोनों भविष्य को लेकर साथ बैठकर नई योजनाएं बना सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा है। किसी बड़े पद, जिम्मेदारी या सम्मान की प्राप्ति से आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है।

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वृषभ राशि

आज कुछ प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात आपके करियर या कारोबार के लिए नए अवसर ला सकती है। हालांकि, दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। संतान की नौकरी में तरक्की से परिवार में गर्व और खुशी का माहौल बनेगा। पुराने प्यार से अचानक मुलाकात भावनाओं को जगा सकती है, लेकिन बीती बातों में ज्यादा उलझना ठीक नहीं रहेगा। बैंक लोन या फाइनेंस से जुड़ी अड़चनें भी आज दूर होने की संभावना है।

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मिथुन राशि

आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर फैसला लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। विरोधियों की बातों में आकर कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठाएं। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए जूनियर का सहयोग भी काफी उपयोगी रहेगा। काम की अधिक व्यस्तता से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताने से मूड बेहतर होगा। घर में शादी-विवाह की चर्चा भी तेज हो सकती है।

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