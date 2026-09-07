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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 08 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 08 सितंबर: मेष और सिंह राशि वालों की चमकेगी किस्मत, अटके काम होंगे पूरे और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Mon, 07 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? ग्रह-नक्षत्रों की चाल का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जानिए सभी राशि का आज का राशिफल। करियर, कारोबार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा आपका दिन, यहां पढ़ें पूरी भविष्यवाणी।

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Today Prediction Horoscope of 08 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
8 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Rashifal 8 September 2026: नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें, नए अवसर और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आता है। आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों को करियर और कारोबार में सफलता के संकेत मिल सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं प्रेम, रिश्तों और पारिवारिक जीवन में भी आज कुछ खास घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 8 सितंबर 2026 को आपका दिन कैसा रहेगा, किन कामों में सफलता मिलने की संभावना है और किन मामलों में सावधानी रखनी चाहिए, तो पढ़ें आज का राशिफल। यहां जानिए सभी राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही जानें नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण राशिफल संकेत।

Today Prediction Horoscope of 08 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि
आज का दिन नई उम्मीद और राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आखिरकार पूरा होने से मन हल्का और खुश महसूस करेगा। जीवनसाथी के साथ चल रही दूरियां बातचीत और समझदारी से कम होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास लौटेगी। आप दोनों भविष्य को लेकर साथ बैठकर नई योजनाएं बना सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा है। किसी बड़े पद, जिम्मेदारी या सम्मान की प्राप्ति से आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है।

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आज का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
आज कुछ प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात आपके करियर या कारोबार के लिए नए अवसर ला सकती है। हालांकि, दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। संतान की नौकरी में तरक्की से परिवार में गर्व और खुशी का माहौल बनेगा। पुराने प्यार से अचानक मुलाकात भावनाओं को जगा सकती है, लेकिन बीती बातों में ज्यादा उलझना ठीक नहीं रहेगा। बैंक लोन या फाइनेंस से जुड़ी अड़चनें भी आज दूर होने की संभावना है।

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आज का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर फैसला लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। विरोधियों की बातों में आकर कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठाएं। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए जूनियर का सहयोग भी काफी उपयोगी रहेगा। काम की अधिक व्यस्तता से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताने से मूड बेहतर होगा। घर में शादी-विवाह की चर्चा भी तेज हो सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज वैवाहिक जीवन में प्यार, समझ और आपसी सहयोग का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलेगा। माताजी से किया हुआ कोई वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को संतोष होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार बन सकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। कारोबार में आपके नए विचार नई ऊंचाइयों का रास्ता खोल सकते हैं। ऑफिस में भी आपके काम की तारीफ होगी और बॉस आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे। कोई खास सूचना दिन को और यादगार बना सकती है।

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