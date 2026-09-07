देवगुरु बृहस्पति 31 अक्तूबर को सिंह राशि में करेंगे प्रवेश, मेष समेत इन चार राशियों को करियर में होगा लाभ

1 of 5 गुरु गोचर 2026 - फोटो : अमर उजाला

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वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति विस्तार, उन्नति, ज्ञान, भाग्य, धन, शिक्षा, संतान और करियर आदि के कारक ग्रह होते हैं। गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 31 अक्तूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 01 मिनट पर गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु इस राशि में 25 जनवरी तक विराजमान रहेंगे, इसके बाद ये कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। आइए जानते हैं गुरु के गोचर से किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि गोचर करने से कई तरह के शुभ अवसरों में वृद्धि हो सकती है। गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करते हैं। इससे नौकरी-करियर में नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के अच्छे संकेत हैं। आर्थिक मोर्चे पर आपको आय के नए-नए स्त्रोत मिल सके हैं और निवेश से लाभ मिलने की अच्छी संभावना है।





3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन धन लाभ के अवसरों में वृद्धि ला सकता है। पारिवारिक मामलों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। यहां पर गुरु का आपकी कुंडली में गोचर आपके धन के भाव में होगा जिससे आपको अच्छा खासा लाभ हासिल हो सकता है। कारोबार करने वाले जातकों को नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। आपको जीवन में मजबूत लोगों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा।

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4 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि वालों पर गुरु के राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। गुरु आपकी राशि से 11वें भाव में संचरण करेंगे,ऐसे में आपको आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। करियर में नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। व्यापार में आपको नए तरह के संपर्कों का लाभ मिलेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत हैं।

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5 of 5 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala