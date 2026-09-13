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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology Predictions ›   Weekly Numerology Predictions September 14-20 Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9

साप्ताहिक अंक ज्योतिष (14-20 सितंबर): इस सप्ताह मूलांक 1 से 9 वालों की कैसी रहेगी किस्मत? जानें धन-करियर-प्रेम

Sun, 13 Sep 2026 04:09 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 13 Sep 2026 04:09 PM IST
सार

Weekly Numerology Predictions 14-20 September 2026: मूलांक 1 से 9 वालों के लिए यह सप्ताह करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन के लिहाज से खास बदलाव लेकर आ सकता है। जानें किस मूलांक को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा थोड़ा सावधान।

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Weekly Numerology Predictions September 14-20 Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9
साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Saptahik Ank Jyotish:14 से 20 सितंबर 2026 का यह सप्ताह अंक ज्योतिष की दृष्टि से आत्ममंथन, धैर्य और संतुलन का संदेश लेकर आ रहा है। इस दौरान जीवन की कई परिस्थितियां आपको थोड़ा ठहरकर सोचने और चीजों को गहराई से समझने का अवसर देंगी। हर बदलाव तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है; कुछ परिणाम सही समय आने पर ही सामने आएंगे। इसलिए इस सप्ताह जल्दबाजी से बचते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। रिश्तों और कामकाज में खुलकर संवाद करना, दूसरों की बात समझना और सही तालमेल बनाए रखना आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है।

Weekly Numerology Predictions September 14-20 Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9
साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

मूलांक 1
मूलांक 1 वालों के लिए यह सप्ताह अपनी तेज रफ्तार को थोड़ा नियंत्रित करने और दूसरों की बातों को समझने का है। आप आमतौर पर अपने दम पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय सहयोग लेकर चलना ज्यादा लाभदायक रहेगा। सेहत के मामले में कामकाज की धीमी गति आपको बेचैन कर सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या को शांत व संतुलित रखें। रिश्तों में अपनी बात रखने का तरीका थोड़ा नरम रखें। प्यार और समझदारी से की गई बातचीत रिश्तों में मजबूती लाएगी।

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साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

मूलांक 2
मूलांक 2 के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। लोगों की भावनाओं को समझने और धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभालने की आपकी क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बेवजह की चिंता और तनाव से खुद को दूर रखें। रिश्तों के लिहाज से भी समय अच्छा है। परिवार या किसी करीबी से खुलकर बातचीत करने से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। लंबे समय से दिल में दबी कोई बात है तो उसे शांत भाव से साझा करना रिश्ते को बेहतर बना सकता है।

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Weekly Numerology Predictions September 14-20 Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9
साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

मूलांक 3
मूलांक 3 वालों को इस सप्ताह अपने विचारों और योजनाओं को सामने रखते समय उत्साह के साथ थोड़ा संयम भी बनाए रखना होगा। आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया और सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे आपके काम को नई दिशा मिल सकती है। अगर किसी स्थिति के कारण मन पर दबाव महसूस हो तो अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाएं। रिश्तों में केवल अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले की भावनाओं और विचारों को भी ध्यान से सुनें।

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साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

मूलांक 4
मूलांक 4 के लिए यह सप्ताह अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन लाने का है। आपकी योजनाएं और नियम अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग भी जरूरी हो सकता है। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन दूसरों के विचारों के लिए भी जगह बनाएं। सेहत के मामले में भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही पर्याप्त नहीं है; अपनी भावनाओं को भी करीबियों के साथ साझा करें।

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