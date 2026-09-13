साप्ताहिक अंक ज्योतिष (14-20 सितंबर): इस सप्ताह मूलांक 1 से 9 वालों की कैसी रहेगी किस्मत? जानें धन-करियर-प्रेम

1 of 10 साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Saptahik Ank Jyotish:14 से 20 सितंबर 2026 का यह सप्ताह अंक ज्योतिष की दृष्टि से आत्ममंथन, धैर्य और संतुलन का संदेश लेकर आ रहा है। इस दौरान जीवन की कई परिस्थितियां आपको थोड़ा ठहरकर सोचने और चीजों को गहराई से समझने का अवसर देंगी। हर बदलाव तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है; कुछ परिणाम सही समय आने पर ही सामने आएंगे। इसलिए इस सप्ताह जल्दबाजी से बचते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। रिश्तों और कामकाज में खुलकर संवाद करना, दूसरों की बात समझना और सही तालमेल बनाए रखना आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है।

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मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए यह सप्ताह अपनी तेज रफ्तार को थोड़ा नियंत्रित करने और दूसरों की बातों को समझने का है। आप आमतौर पर अपने दम पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय सहयोग लेकर चलना ज्यादा लाभदायक रहेगा। सेहत के मामले में कामकाज की धीमी गति आपको बेचैन कर सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या को शांत व संतुलित रखें। रिश्तों में अपनी बात रखने का तरीका थोड़ा नरम रखें। प्यार और समझदारी से की गई बातचीत रिश्तों में मजबूती लाएगी।

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मूलांक 2

मूलांक 2 के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। लोगों की भावनाओं को समझने और धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभालने की आपकी क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बेवजह की चिंता और तनाव से खुद को दूर रखें। रिश्तों के लिहाज से भी समय अच्छा है। परिवार या किसी करीबी से खुलकर बातचीत करने से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। लंबे समय से दिल में दबी कोई बात है तो उसे शांत भाव से साझा करना रिश्ते को बेहतर बना सकता है।

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मूलांक 3

मूलांक 3 वालों को इस सप्ताह अपने विचारों और योजनाओं को सामने रखते समय उत्साह के साथ थोड़ा संयम भी बनाए रखना होगा। आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया और सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे आपके काम को नई दिशा मिल सकती है। अगर किसी स्थिति के कारण मन पर दबाव महसूस हो तो अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाएं। रिश्तों में केवल अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले की भावनाओं और विचारों को भी ध्यान से सुनें।

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