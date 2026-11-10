शुक्र मार्गी 2026: 14 नवंबर से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, नौकरी और कारोबार में होगा लाभ

Shukra Margi 2026 4 Zodiac Signs Lucky: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भौतिक सुख, वैभव, प्रेम, दांपत्य जीवन और आर्थिक समृद्धि का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है। इसलिए शुक्र की चाल में होने वाला परिवर्तन जीवन के इन सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, 14 नवंबर 2026 को शुक्र अपनी वक्री अवस्था समाप्त करके मार्गी होने जा रहे हैं। इस परिवर्तन का विशेष लाभ मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशि के जातकों को मिल सकता है। इन राशि वालों के लिए नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफे और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बन सकते हैं।
धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, किसी ग्रह के वक्री से मार्गी होने पर उससे संबंधित जीवन के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से विशेष रूप से प्रेम संबंधों, वैवाहिक सुख, धन-संपत्ति और भौतिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में परिस्थितियां बदल सकती हैं। आइए जानते हैं कि शुक्र की सीधी चाल किन चार राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकती है।
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मेष राशि
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शुक्र के मार्गी होने से इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ
1. मेष राशि (Aries)
- मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र की मार्गी चाल आर्थिक मोर्चे पर राहत देने वाली हो सकती है।
- नौकरी करने वालों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में उनके प्रयासों को पहचान मिल सकती है।
- व्यापार में साझेदारी करने वाले लोगों के लिए लाभ कमाने के नए अवसर बनेंगे।
- परिवार में सुखद माहौल रहेगा। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी के साथ ही धन संचय करने की संभावनाएं भी मजबूत हो सकती हैं।
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कन्या राशि
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2. कन्या राशि (Virgo)
- कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होना करियर और आर्थिक जीवन में नई संभावनाएं पैदा कर सकता है।
- कार्यस्थल पर आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
- लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं।
- कारोबारियों के लिए नए व्यावसायिक संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
- आर्थिक स्थिति बेहतर होने से परिवार की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना आसान हो सकता है।
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तुला राशि
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3. तुला राशि (Libra)
- तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, इसलिए उनकी चाल में बदलाव इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है।
- इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है।
- नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा।
- जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें मनपसंद अवसर मिल सकता है।
- व्यापार में मुनाफे की संभावनाएं बढ़ेंगी और आय के नए साधन विकसित हो सकते हैं।
- इससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने के संकेत हैं।
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कुंभ राशि
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4. कुंभ राशि (Aquarius)
- कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की सीधी चाल करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर लेकर आ सकती है।
- नौकरी करने वालों को पदोन्नति मिलने या कामकाज में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।
- व्यापार से जुड़े लोगों को किसी बड़े सौदे से अच्छा लाभ मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं।
- निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी, लेकिन सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करना जरूरी होगा।
- जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।