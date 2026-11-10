शुक्र मार्गी 2026: 14 नवंबर से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, नौकरी और कारोबार में होगा लाभ

Shukra Margi 2026 4 Zodiac Signs Lucky: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भौतिक सुख, वैभव, प्रेम, दांपत्य जीवन और आर्थिक समृद्धि का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है। इसलिए शुक्र की चाल में होने वाला परिवर्तन जीवन के इन सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, 14 नवंबर 2026 को शुक्र अपनी वक्री अवस्था समाप्त करके मार्गी होने जा रहे हैं। इस परिवर्तन का विशेष लाभ मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशि के जातकों को मिल सकता है। इन राशि वालों के लिए नौकरी में तरक्की, व्यापार में मुनाफे और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर बन सकते हैं।





धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, किसी ग्रह के वक्री से मार्गी होने पर उससे संबंधित जीवन के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से विशेष रूप से प्रेम संबंधों, वैवाहिक सुख, धन-संपत्ति और भौतिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में परिस्थितियां बदल सकती हैं। आइए जानते हैं कि शुक्र की सीधी चाल किन चार राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकती है।