Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 10 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

10 नवंबर का राशिफल: सिंह, कन्या और तुला राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, धन लाभ के योग

Mon, 09 Nov 2026 03:52 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 09 Nov 2026 03:52 PM IST
सार

10 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? जानिए मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों का आज का राशिफल। करियर, कारोबार, धन, प्रेम, पारिवारिक जीवन और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन? जानें आज के शुभ अंक, शुभ रंग और ज्योतिषीय भविष्यफल।

विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 10 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
10 नवंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala
Rashifal 10 November: 10 नवंबर 2026 का दिन आपके जीवन में कौन-से नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला है? क्या आज आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा या किसी महत्वपूर्ण काम में रुकावट आ सकती है? ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार हर राशि के जीवन में अलग-अलग बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी के लिए करियर और कारोबार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। इस विशेष दैनिक राशिफल में हम सभी राशि के जातकों के लिए आज का विस्तृत भविष्यफल लेकर आए हैं। यहां आप जानेंगे कि आज धन लाभ के कितने योग बन रहे हैं, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने की कितनी संभावना है और प्रेम जीवन में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए,  जानते हैं 10 नवंबर 2026 का दैनिक राशिफल और समझते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है।

 
Trending Videos
Aaj Ka Rashifal 10 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि

आज भाग्य आपका पूरा साथ देता नजर आएगा और कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं, वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी मिलने की चर्चा हो सकती है। आपकी मेहनत और लगन अब लोगों की नजर में आएगी और कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना भी हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों का जनसमर्थन बढ़ने की संभावना है। यदि आप लंबे समय से अपने नए घर का सपना देख रहे हैं, तो उसे पूरा करने की दिशा में अच्छी प्रगति हो सकती है। हालांकि, किसी बड़े निर्णय पर पहुंचने से पहले पिता की सलाह जरूर लें। उनका अनुभव और आशीर्वाद आपको सही दिशा चुनने में मदद कर सकता है।
Aaj Ka Rashifal 10 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

आज आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है, जिससे मन को सुकून और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान धीरे-धीरे निकल सकता है और आप पहले से अधिक राहत महसूस करेंगे। ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। सरकारी दफ्तरों में अटके हुए कामों में भी गति आने के संकेत हैं। हालांकि, हर मामले में अपनी राय देना या दूसरों के विवादों में शामिल होना जरूरी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में शांत रहना ही समझदारी होगी। आज यदि आप अपने समय और धन का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं और दिन आपके लिए लाभकारी साबित होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 10 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

आज किसी नए काम की शुरुआत करने या अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। आपके मन में लंबे समय से कोई इच्छा रही है, तो उसके पूरी होने से खुशी और संतोष मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी और बच्चों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना विशेष रूप से जरूरी होगा, क्योंकि ध्यान भटकने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। किसी छोटी-सी बात पर बहस करने से बचें। कभी-कभी मामूली असहमति भी अनावश्यक विवाद का रूप ले लेती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और कोई भी नया कदम उठाने से पहले उसकी योजना अच्छी तरह बना लें। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal 10 November 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

आज का दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन परिवार और अपनों का साथ इसे सुखद बना देगा। घर में साफ-सफाई, सजावट या किसी मेहमान के आगमन के कारण चहल-पहल बनी रह सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा और रोजमर्रा की व्यस्तता से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, कानूनी मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या किसी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले सभी जरूरी बातों को अच्छी तरह जांच लें। पड़ोसियों या आसपास के लोगों के साथ बातचीत करते समय अपनी निजी जानकारी साझा करने में सतर्क रहें। हर बात दूसरों को बताना जरूरी नहीं है। यदि आप शांत रहकर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे और अनावश्यक विवादों से दूर रहेंगे, तो दिन बिना किसी बड़ी परेशानी के बीत सकता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed