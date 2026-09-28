गुरु नक्षत्र गोचर 2026: अक्तूबर की शुरुआत में इन 3 राशि वालों को होगा लाभ, मनचाही नौकरी और विवाह के बनेंगे योग

1 of 4 Guru Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







Link Copied



Guru Nakshatra Gochar 2026: अक्तूबर की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण नक्षत्र गोचर होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, गुरु 8 अक्तूबर 2026 को अश्लेषा नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश करेंगे। इस दौरान वह कर्क राशि में भी रहेंगे और उनकी स्थिति यहां उच्च मानी गई है। इसलिए गुरु का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह हैं। ऐसे में गुरु के साथ-साथ बुध का शुभ प्रभाव भी जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। साथ ही जीवन में कई सकारात्मक और मनचाहे बदलाव संभव हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।



साप्ताहिक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक इन राशियों को रहना होगा सावधान, जानें सभी 12 राशियों का हाल

2 of 4 Guru Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

3 of 4 Guru Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र गोचर कई मायनों में लाभकारी साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है। आपकी बातों को महत्व मिलेगा और महत्वपूर्ण निर्णयों में परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं दूर हो सकती हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने की संभावना है। परीक्षा-प्रतियोगिता में मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। इस दौरान करियर और कारोबार में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पूर्व में किए गए निवेश से खासा लाभ मिल सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 Guru Nakshatra Gochar 2026 - फोटो : daily rashifal