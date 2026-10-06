सुख और वैभव के दाता शुक्र होंगे मार्गी: कन्या और मकर समेत इन राशि वालों की सुख-सुविधा में होगा इजाफा

1 of 5 शुक्र मार्गी 2026 - फोटो : अमर उजाला







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वैदिक ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सुख और वैभव के दाता ग्रह शुक्र ग्रह 14 नवंबर 2026 को मार्गी होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र ग्रह जब वक्री से माग्री होते हैं तो इसका विशेष ज्योतिषीय महत्व होता है। इस दौरान रुके हुए कार्यों में अड़चनें दूर होने लगती हैं। आर्थिक मामलों में गति आएगी, नौकरी-कारोबार में वृद्धि और सुख-सुविधाओं में इजाफा होने लगता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, सुख-सुविधा, प्रेम, आनंद, सौंदर्य और ऐशोआराम का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। शुक्र का सीधी चाल चलना कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं किन-किन राशि वालों को इसका लाभ मिलेगा।

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2 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि पर शुक्र के मार्गी होने का प्रभाव

कन्या राशि वालों के लिए सुख और वैभव के दाता ग्रह शुक्र का मार्गी होना आर्थिक रूप से बहुत ही शुभ साबित होगा। आय के नए-नए स्त्रोत बनने के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारी और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपको पुराने संपर्कों का लाभ मिलेगा। अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है।





3 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का मार्गी होने का प्रभाव

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का सीधी चाल चलना आपकी आर्थिक स्थिति और करियर के लिहाज से बहुत ही शुभ रह सकती है। नौकरी में बदलाव और प्रमोशन के संकते हैं। कारोबार में नए तरह के सौदे मिलने के योग हैं। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा जिससे आपके आत्मविश्वास में इजाफा देखने को मिलेगा। आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

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4 of 5 मीन राशि - फोटो : amar ujala

मीन राशि पर शुक्र के मार्गी होने का असर

आने वाले दिनों में मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का मार्गी होना धन लाभ के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी। आय में इजाफा होगा और कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में आने वाल समय में बेहतर डील हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को अतिरिक्त आमदनी के लिए मौके मिल सकते हैं। जो लोग किसी तरह के बिजनेस में हैं उनको इसमें विस्तार हो सकता है। आने वाले समय में आपके ऐशोआराम और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। परिवार के ऊपर सुख-सुविधाओं पर धन खर्च कर सकते हैं।

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