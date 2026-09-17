सुख और धन के दाता ग्रह शुक्र होंगे अस्त, इन राशियों के करियर-कारोबार में दिखेगा अच्छा और बड़ा बदलाव

1 of 5 शुक्र अस्त - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को एक शुभ, सुख, वैभव, सुखों में वृद्धि, धन में वृद्धि, प्रेम, कला और ऐशोआराम आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार, धन और वैभव के दाता ग्रह शुक्र ग्रह 14 अक्तूबर को तुला राशि में अस्त होंगे, जो फिर से 28 अक्तूबर को उदय होंगे। यानी सुख और ऐशोआराम के कारक ग्रह शुक्र 14 दिनों तक अस्त अवस्था में रहेंगे। शुक्र के अस्त होने की वजह से कुछ राशि वालों के जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर शुक्र के अस्त होने का असर

शुक्र का तुला राशि में गोचर रहते हुए अस्त होना आपके काम पर प्रभाव रहेगा। इस दौरान नौकरीपेशा जातकों को नई तरह की जिम्मेदारी और नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिल सकता है। आपको करियर-कारोबार में नए तरह के लोगों से संपर्कों का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थितियां काफी बेहतर रहेगी। धन लाभ के सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिससे आपको कई दिनों की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर शुक्र के अस्त होने का असर

शुक्रदेव की तुला राशि मूल त्रिकोण की राशि है। ऐसे में तुला का अस्त होना आपके करियर-कारोबार में कुछ नए तरह के मौके दिलाएगा। करियर-कारोबार में आपको एक नई तरह की पहचान मिलेगी। कारोबार में आपको नई तरह की डील करने का बेहतर अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थितियां पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहेगी। इस दौरान आपको अचानक से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। सूर्य कन्या गोचर 2026: इन 4 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, 1 महीना नौकरी-व्यापार में मिलेंगे शानदार रिजल्ट शुक्रदेव की तुला राशि मूल त्रिकोण की राशि है। ऐसे में तुला का अस्त होना आपके करियर-कारोबार में कुछ नए तरह के मौके दिलाएगा। करियर-कारोबार में आपको एक नई तरह की पहचान मिलेगी। कारोबार में आपको नई तरह की डील करने का बेहतर अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थितियां पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहेगी। इस दौरान आपको अचानक से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।

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4 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala

मकर राशि पर शुक्र के अस्त होने का प्रभाव

शुक्र का अस्त होना मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में नए तरह के अवसर ला सकता है। नौकरीपेशा जातकों कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग किसी तरह के कारोबार आदि से जुड़े हुए हैं उनको कुछ नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिल सकता है। पहले के मुकाबले आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। लेन-देन में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। राहु-केतु गोचर 2026: दिसंबर तक इन 3 राशि वालों पर रहेगी राहु-केतु की नजरें, नौकरी-शादी में आएगा उतार-चढ़ाव शुक्र का अस्त होना मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में नए तरह के अवसर ला सकता है। नौकरीपेशा जातकों कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग किसी तरह के कारोबार आदि से जुड़े हुए हैं उनको कुछ नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिल सकता है। पहले के मुकाबले आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। लेन-देन में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।

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5 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala