फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   surya in kanya rashi and shani in meen rashi negative impact on these rashi

सूर्य पर रहेगी शनि की सप्तम द्दष्टि, इन राशि वालों को नौकरी-कारोबार में रहना होगा संभलकर

Thu, 17 Sep 2026 07:37 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 17 Sep 2026 07:37 PM IST
सार

सूर्य अब कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्य मीन राशि में हैं जिससे सूर्य पर शनि की द्दष्टि पड़ रही है। आइए जानते हैं इससे किन-किन राशि वालों पर प्रभाव पड़ेगा। 

विज्ञापन
surya in kanya rashi and shani in meen rashi negative impact on these rashi
सूर्य पर शनि की द्दष्टि - फोटो : अमर उजाला
ज्योतिष में समय-समय पर ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से कई तरह के योग का निर्माण होता है। जब भी ग्रहों की युति होती है तो कभी शुभ तो कभी अशुभ योगों का निर्माण होता है। आपको बता दें कि सितंबर माह में ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं जहां पर पहले से शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं। ऐसे में शनि की सप्तम द्दष्टि कन्या पर पड़ रही है। इस तरह से कन्या राशि में सूर्य के होने से इस पर शनि की द्दष्टि पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य पर शनि की द्दष्टि पड़ने के कारण किन-किन राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। 
surya in kanya rashi and shani in meen rashi negative impact on these rashi
कन्या राशि - फोटो : amar ujala
कन्या राशि
सूर्य पर शनि की द्दष्टि पड़ने के कारण कन्या राशि वालों पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। करियर-कारोबार और नौकरी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। कारोबार में कोई नहीं डील हासिल हो सकती है। निवेश के मामलों में आपको थोड़ा संयम बदलना होगा। आने वाले कुछ दिनों में कार्यक्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 
surya in kanya rashi and shani in meen rashi negative impact on these rashi
मीन राशि - फोटो : amar ujala
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। जिम्मेदारी मिलने से आपको लाभ होगा। आर्थिक मामलों में आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। निवेश संबंधी योजना में आपको फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। प्रेम संबंधों में आपको मिठास रहेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
surya in kanya rashi and shani in meen rashi negative impact on these rashi
मिथुन राशि - फोटो : amar ujala
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी-कारोबार में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। इस दौरान आपको लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी। निवेश संबंधी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर हासिल होंगे। लेकिन आपको इस इस दौरान धैर्य रखना होगा। 
विज्ञापन
surya in kanya rashi and shani in meen rashi negative impact on these rashi
सूर्य-शनि युति 2026 - फोटो : Amar Ujala
सूर्य पर शनि की द्दष्टि का महत्व
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता का भाव रहता है। शनि की सप्तम द्दष्टि को विशेष माना जाता है। शनि मीन राशि में यानी 12वीं राशि में होते हैं तो उनकी द्दष्टि 7वीं राशि यानी कन्या पर पड़ती है। अब सूर्य इस समय कन्या राशि में हैं जिससे शनि की सप्तम द्दष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। 

शनि-सूर्य समसप्तक योग: अगले 30 दिन इन 3 राशियों के लिए हो सकते हैं भारी, करियर और सेहत को लेकर रहें सतर्क

बुधादित्य योग: कन्या राशि में सूर्य और बुध की शक्तिशाली युति, इन 6 राशियों को करियर और धन में होगा लाभ

सूर्य गोचर 2026: 17 सितंबर के बाद इन 2 राशियों का चमकेगा करियर, मिल सकती है बड़ी सफलता


डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed