सूर्य पर रहेगी शनि की सप्तम द्दष्टि, इन राशि वालों को नौकरी-कारोबार में रहना होगा संभलकर

1 of 5 सूर्य पर शनि की द्दष्टि - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में समय-समय पर ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से कई तरह के योग का निर्माण होता है। जब भी ग्रहों की युति होती है तो कभी शुभ तो कभी अशुभ योगों का निर्माण होता है। आपको बता दें कि सितंबर माह में ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं जहां पर पहले से शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं। ऐसे में शनि की सप्तम द्दष्टि कन्या पर पड़ रही है। इस तरह से कन्या राशि में सूर्य के होने से इस पर शनि की द्दष्टि पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य पर शनि की द्दष्टि पड़ने के कारण किन-किन राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा।

2 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

सूर्य पर शनि की द्दष्टि पड़ने के कारण कन्या राशि वालों पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। करियर-कारोबार और नौकरी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। कारोबार में कोई नहीं डील हासिल हो सकती है। निवेश के मामलों में आपको थोड़ा संयम बदलना होगा। आने वाले कुछ दिनों में कार्यक्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

3 of 5 मीन राशि - फोटो : amar ujala

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। जिम्मेदारी मिलने से आपको लाभ होगा। आर्थिक मामलों में आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। निवेश संबंधी योजना में आपको फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा। प्रेम संबंधों में आपको मिठास रहेगी।

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4 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी-कारोबार में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। इस दौरान आपको लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी। निवेश संबंधी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर हासिल होंगे। लेकिन आपको इस इस दौरान धैर्य रखना होगा।

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