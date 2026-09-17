आज का राशिफल: इन 4 राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, मनचाही नौकरी का आ सकता है प्रस्ताव

1 of 13 आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला AI

Rashifal 18 September 2026: आज 18 सितंबर 2026 का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर या नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं, कुछ राशि वालों को कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं 18 सितंबर 2026 का आज का राशिफल।

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मेष राशि

आज आपके भीतर ऊर्जा और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहेगी। मुश्किल से मुश्किल काम को भी पूरे जोश और फोकस के साथ पूरा करने का जज्बा रहेगा और आपकी मेहनत दूसरों का ध्यान खींचेगी। हालांकि, उत्साह में आकर किसी को ऐसी बात न कह दें जो रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दे। पैसों को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच-विचार करने के बजाय व्यावहारिक नजरिया रखें। कार्यक्षेत्र में आपकी उत्पादकता शानदार रहेगी और जिम्मेदारी वाला काम भी आसानी से संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन आज न तो किसी को बड़ा कर्ज दें और न ही नया लोन लेने की जल्दबाजी करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शारीरिक ऊर्जा को व्यायाम, खेल या वर्कआउट में लगाना लाभकारी होगा। हल्का और पौष्टिक भोजन लें।

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वृषभ राशि

आज आपकी समझदारी, आकर्षण और रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी। दिमाग में आने वाले नए विचार दोस्तों और कार्यक्षेत्र में आपको चर्चा का केंद्र बना सकते हैं। हालांकि अपनी बात को सही साबित करने की जिद से बचें, क्योंकि मन की बेचैनी आपकी नींद भी प्रभावित कर सकती है। ऑफिस में आपके काम करने के तरीके और बातचीत से वरिष्ठ तथा सहकर्मी प्रभावित होंगे। मुश्किल प्रोजेक्ट को भी आप अपनी नई सोच से संभाल पाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर दिन शानदार है और अचानक धन लाभ या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। बस काम के बीच खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं। शाम को कुछ समय ध्यान और विश्राम के लिए जरूर निकालें।

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मिथुन राशि

आज आपका आकर्षण और प्रभाव लोगों को सहज ही अपनी ओर खींचेगा। दोस्तों, बड़े भाई-बहनों और पेशेवर संपर्कों से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। हालांकि मानसिक तनाव और अनावश्यक खर्च मन को परेशान कर सकते हैं, इसलिए दूसरों के दबाव में आकर कोई बड़ा वादा या आर्थिक प्रतिबद्धता न करें। करियर में आज पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी चुपचाप की गई तैयारी आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकती है। व्यापार से आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन अचानक कुछ छिपे हुए खर्च सामने आ सकते हैं। जोखिम भरे निवेश से दूरी रखें। दिमाग को आराम देने के लिए रात में सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनाना अच्छा रहेगा।

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