फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 18 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

आज का लव राशिफल : वृषभ सहित इन राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, आज मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Thu, 17 Sep 2026 04:12 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 17 Sep 2026 04:12 PM IST
सार

Aaj Ka Love Rashifal 18 September 2026: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए सभी 12 राशियों के लिए प्यार, रिश्ते और पार्टनर से जुड़े खास संकेत।

विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 18 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Today Love Horoscope 18 September 2026: आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए क्या संकेत लेकर आया है? किस राशि के जातकों के रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और किसे अपने साथी का साथ मिलेगा? आइए जानते हैं आज का लव राशिफल।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 18 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पार्टनर के साथ पुराने मतभेद दूर करने के लिए आपको खुलकर बातचीत करनी पड़ सकती है। शादीशुदा लोग संतान को कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 18 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि वालों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको मनचाहा साथी की ओर से अच्च्छी खबर मिलने के योग है। लेकिन पार्टनर का बार-बार शक करना आपको परेशान भी कर सकता है। ऐसे में धैर्य से बात करना बेहतर रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 18 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। किसी रोमांटिक जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। अपने मन की बात पार्टनर से कहने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। किसी ट्रिप का प्लान आप बना सकते हैं।

विज्ञापन
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 18 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि वालों के लिए लकी रहेगा। पार्टनर के साथ परिवार के लिए कोई पार्टी या खास आयोजन कर सकते हैं। हालांकि, क्रश का किसी और से घुल-मिलकर बात करना पसंद नहीं आएगा। 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed