आज का लव राशिफल : वृषभ सहित इन राशि वालों की लव लाइफ रहेगी शानदार, आज मिलेगी बड़ी खुशखबरी

1 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला







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Today Love Horoscope 18 September 2026: आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए क्या संकेत लेकर आया है? किस राशि के जातकों के रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और किसे अपने साथी का साथ मिलेगा? आइए जानते हैं आज का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पार्टनर के साथ पुराने मतभेद दूर करने के लिए आपको खुलकर बातचीत करनी पड़ सकती है। शादीशुदा लोग संतान को कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि वालों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको मनचाहा साथी की ओर से अच्च्छी खबर मिलने के योग है। लेकिन पार्टनर का बार-बार शक करना आपको परेशान भी कर सकता है। ऐसे में धैर्य से बात करना बेहतर रहेगा।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। किसी रोमांटिक जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। अपने मन की बात पार्टनर से कहने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। किसी ट्रिप का प्लान आप बना सकते हैं।

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