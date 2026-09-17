18 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 17 Sep 2026 06:59 PM IST
सार
18 September Ka Panchang: 16 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 18 September: 18 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और प्रीति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 18 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:47 − 12:35
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 18 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:07
सूर्यास्त का समय- 18:15
चन्द्रोदय- 12:45
चन्द्रास्त- 22:55
आज का अशुभ मुहूर्त - 18 सितंबर 2026
गुलिक काल- 07:38 − 09:09
राहुकाल: 10:40 − 12:11
यमगण्ड: 15:13 − 16:44
18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर -06:07 - 07:38
लाभ -07:38 - 09:08
अमृत - 09:08 - 10:39
काल - 10:39 - 12:10
शुभ- 12:10 - 13:41
रोग - 13:41 - 15:12
उद्वेग - 15:12 - 16:43
चर - 16:43 - 18:14
18 सितंबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 18:14 - 19:43
काल - 19:43 - 21:12
लाभ - 21:12 - 22:41
उद्वेग - 22:41 - 00:11, 19 सितंबर
शुभ- 00:11 - 01:40, 19 सितंबर
अमृत - 01:40 - 03:09, 19 सितंबर
चर- 03:09 - 04:38, 19 सितंबर
रोग - 04:38 - 06:07, 19 सितंबर
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आज का पंचांग- 18 सितंबर 2026
|तिथि
|सप्तमी
|13:02 तक
|नक्षत्र
|ज्येष्ठा
|22:37 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|13:02 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|26:13 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शुक्रवार
|योग
|प्रीति
|13:34 तक
|सूर्योदय
|06:07
|सूर्यास्त
|18:15
|चंद्रमा
|वृश्चिक राशि में
|राहुकाल
|10:40 − 12:11
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:47 − 12:35
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:47 − 12:35
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 18 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:07
सूर्यास्त का समय- 18:15
चन्द्रोदय- 12:45
चन्द्रास्त- 22:55
आज का अशुभ मुहूर्त - 18 सितंबर 2026
गुलिक काल- 07:38 − 09:09
राहुकाल: 10:40 − 12:11
यमगण्ड: 15:13 − 16:44
18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन का चौघड़िया
चर -06:07 - 07:38
लाभ -07:38 - 09:08
अमृत - 09:08 - 10:39
काल - 10:39 - 12:10
शुभ- 12:10 - 13:41
रोग - 13:41 - 15:12
उद्वेग - 15:12 - 16:43
चर - 16:43 - 18:14
18 सितंबर 2026, शुक्रवार की रात का चौघड़िया
रोग - 18:14 - 19:43
काल - 19:43 - 21:12
लाभ - 21:12 - 22:41
उद्वेग - 22:41 - 00:11, 19 सितंबर
शुभ- 00:11 - 01:40, 19 सितंबर
अमृत - 01:40 - 03:09, 19 सितंबर
चर- 03:09 - 04:38, 19 सितंबर
रोग - 04:38 - 06:07, 19 सितंबर
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