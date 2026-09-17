18 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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18 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और प्रीति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 18 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।