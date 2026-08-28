वृश्चिक राशि वाले खान-पान में विशेष सावधानी बरतें, पढ़ें आज का राशिफल

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने वाला रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी होगा। खासतौर पर खाने-पीने की आदतों में लापरवाही न करें। बहुत अधिक तला-भुना या असंतुलित भोजन करने से परेशानी हो सकती है। पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में लंबे समय से टल रहा रिनोवेशन या मरम्मत का काम आज शुरू हो सकता है। इस काम में आपकी निगरानी और समय दोनों की जरूरत पड़ेगी। घर की व्यवस्था में बदलाव या निर्माण कार्य के कारण आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त हो सकती है। इसकी वजह से दूसरे जरूरी कामों को पूरा करने में सुस्ती या थकान महसूस होने की संभावना है।कार्यस्थल पर भी दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपकी इच्छा के मुताबिक काम या प्रोजेक्ट न मिलने से मन निराश हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। हालांकि, ऐसी स्थिति में नकारात्मक होने के बजाय मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात सही समय पर और शांत तरीके से रखें। आज छोटी परेशानियों को लेकर तनाव लेने के बजाय प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ें। धैर्य बनाए रखेंगे तो दिन के अंत तक कई काम व्यवस्थित किए जा सकते हैं।खान-पान में विशेष सावधानी बरतें।रिनोवेशन या मरम्मत का काम शुरू हो सकता है।मनचाहा काम न मिलने से निराशा संभव है।जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय उन्हें पूरा करें।घर के कामों के कारण थकान या सुस्ती हो सकती है।धैर्य रखें और प्राथमिकता के आधार पर काम करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।