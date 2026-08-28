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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 29 August 2026 today scorpio horoscope in hindi

वृश्चिक राशि वाले खान-पान में विशेष सावधानी बरतें, पढ़ें आज का राशिफल

Sat, 29 Aug 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 05:08 AM IST
सार

आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने वाला रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी होगा। खासतौर पर खाने-पीने की आदतों में लापरवाही न करें।

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Aaj ka vrishchik rashifal 29 August 2026 today scorpio horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

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वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने वाला रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी होगा। खासतौर पर खाने-पीने की आदतों में लापरवाही न करें। बहुत अधिक तला-भुना या असंतुलित भोजन करने से परेशानी हो सकती है। पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में लंबे समय से टल रहा रिनोवेशन या मरम्मत का काम आज शुरू हो सकता है। इस काम में आपकी निगरानी और समय दोनों की जरूरत पड़ेगी। घर की व्यवस्था में बदलाव या निर्माण कार्य के कारण आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त हो सकती है। इसकी वजह से दूसरे जरूरी कामों को पूरा करने में सुस्ती या थकान महसूस होने की संभावना है।
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कार्यस्थल पर भी दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपकी इच्छा के मुताबिक काम या प्रोजेक्ट न मिलने से मन निराश हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। हालांकि, ऐसी स्थिति में नकारात्मक होने के बजाय मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात सही समय पर और शांत तरीके से रखें। आज छोटी परेशानियों को लेकर तनाव लेने के बजाय प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ें। धैर्य बनाए रखेंगे तो दिन के अंत तक कई काम व्यवस्थित किए जा सकते हैं।
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मुख्य बिंदु:
सेहत: खान-पान में विशेष सावधानी बरतें।
घर: रिनोवेशन या मरम्मत का काम शुरू हो सकता है।
करियर: मनचाहा काम न मिलने से निराशा संभव है।
काम: जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय उन्हें पूरा करें।
दिनचर्या: घर के कामों के कारण थकान या सुस्ती हो सकती है।
सलाह: धैर्य रखें और प्राथमिकता के आधार पर काम करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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