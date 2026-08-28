मीन राशि वालों की पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी, पढ़ें आज का राशिफल

मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। आज का राशिफल

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आज मीन राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक बदलाव और रिश्तों में मधुरता लेकर आ सकता है। किसी भी तरह की बहस या बेवजह की तकरार में पड़ने से बचें। छोटी बात को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर स्थिति को संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी समझदारी से कई अनावश्यक विवाद टाले जा सकते हैं। संतान की शिक्षा से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज सामने आ सकता है। बेहतर पढ़ाई या अच्छे अवसरों के लिए उसे किसी दूसरे शहर या स्थान पर भेजने का विचार बन सकता है। इस संबंध में फैसला लेते समय उसकी रुचि, सुविधा और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखना जरूरी होगा।कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेगा। नई योजनाओं पर काम करते समय धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। वैवाहिक जीवन में आज खुशियां बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा। जीवनसाथी के लिए कोई छोटा-सा सरप्राइज या पसंदीदा चीज की योजना बना सकते हैं। इससे रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा और दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा।बहस और अनावश्यक विवाद से दूर रहें।संतान को बाहर पढ़ाने की योजना बन सकती है।पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी।जीवनसाथी के लिए सरप्राइज प्लान करें।नई कोशिशों में सफलता के संकेत हैं।पुराने मित्र से मुलाकात यादगार हो सकती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।