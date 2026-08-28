कुंभ राशि वाले पुरानी परेशानी को नजरअंदाज न करें, पढ़ें आज का राशिफल

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन नई उम्मीदों और महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे हैं तो इस दिशा में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने, घर बनाने या उससे जुड़ी योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले बजट और सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर करें।कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और आत्मनिर्भरता आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। किसी काम को पूरा करने के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना बेहतर रहेगा। आपकी लगन और लगातार प्रयास से काम में अच्छी प्रगति हो सकती है।सेहत के मामले में लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लंबे समय से बनी हुई है तो उसे टालने के बजाय समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर रहेगा। नियमित दिनचर्या और आराम पर भी ध्यान दें। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए किसी राजनीतिक मित्र से मुलाकात महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस संपर्क से भविष्य में कोई नया अवसर या उपयोगी जानकारी मिल सकती है। वहीं, मां के साथ बातचीत आपके लिए खास रहेगी। उनकी सलाह किसी उलझे हुए मामले को समझने और सही फैसला लेने में आपकी मदद कर सकती है।: घर खरीदने या बनाने की दिशा में प्रगति होगी।मेहनत और आत्मनिर्भरता से सफलता मिलेगी।पुरानी परेशानी को नजरअंदाज न करें।राजनीतिक मित्र से मुलाकात संभव है।मां की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।बड़े फैसलों में अनुभव और व्यावहारिक सोच को प्राथमिकता दें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।