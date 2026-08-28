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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 29 August 2026 aquarius horoscope in hindi

कुंभ राशि वाले पुरानी परेशानी को नजरअंदाज न करें, पढ़ें आज का राशिफल

Sat, 29 Aug 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 AM IST
सार

आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन नई उम्मीदों और महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे हैं तो इस दिशा में कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

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Aaj ka kumbh rashifal 29 August 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन नई उम्मीदों और महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे हैं तो इस दिशा में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने, घर बनाने या उससे जुड़ी योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले बजट और सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर करें।कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और आत्मनिर्भरता आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। किसी काम को पूरा करने के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना बेहतर रहेगा। आपकी लगन और लगातार प्रयास से काम में अच्छी प्रगति हो सकती है। 
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सेहत के मामले में लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लंबे समय से बनी हुई है तो उसे टालने के बजाय समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर रहेगा। नियमित दिनचर्या और आराम पर भी ध्यान दें। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए किसी राजनीतिक मित्र से मुलाकात महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस संपर्क से भविष्य में कोई नया अवसर या उपयोगी जानकारी मिल सकती है। वहीं, मां के साथ बातचीत आपके लिए खास रहेगी। उनकी सलाह किसी उलझे हुए मामले को समझने और सही फैसला लेने में आपकी मदद कर सकती है।
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मुख्य बिंदु:
प्रॉपर्टी: घर खरीदने या बनाने की दिशा में प्रगति होगी।
करियर: मेहनत और आत्मनिर्भरता से सफलता मिलेगी।
सेहत: पुरानी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
संपर्क: राजनीतिक मित्र से मुलाकात संभव है।
परिवार: मां की सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
सलाह: बड़े फैसलों में अनुभव और व्यावहारिक सोच को प्राथमिकता दें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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