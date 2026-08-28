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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka tula rashifal 29 August 2026 today libra horoscope in hindi

तुला राशि के जातक किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

Sat, 29 Aug 2026 05:07 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 05:07 AM IST
सार

आज तुला राशि वालों को धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाने की जरूरत होगी। किसी भी काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश करने के बजाय उससे जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दें।

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Aaj ka tula rashifal 29 August 2026 today libra horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इस राशि के जातक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले, सौंदर्य के प्रति आकर्षित और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर खिंच जाते हैं। संगीत, फैशन, सजावट और कलात्मक चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। रचनात्मक कार्यों में इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाइयां या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)
आज तुला राशि वालों को धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाने की जरूरत होगी। किसी भी काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश करने के बजाय उससे जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दें। खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करने का विचार है तो बिना पूरी जानकारी जुटाए आगे न बढ़ें। जमीन या मकान के कागजात, कीमत और दूसरी जरूरी शर्तों की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही फैसला लेना बेहतर रहेगा। संतान की पढ़ाई से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम आज आपको व्यस्त रख सकता है। एडमिशन के सिलसिले में नए लोगों से संपर्क होगा और कुछ उपयोगी जानकारी भी मिल सकती है। सही विकल्प चुनने के लिए जल्द निर्णय लेने के बजाय उपलब्ध विकल्पों की तुलना करना आपके हित में रहेगा।
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आर्थिक मामलों में आज थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। किसी परिचित या करीबी को उधार दिया गया पैसा वापस मिलने में देरी हो सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए बिना जरूरी समझे किसी को बड़ी रकम देने से बचें और आर्थिक लेन-देन में स्पष्टता रखें। परिवार में मां की सेहत को लेकर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। उनकी तबीयत में मामूली बदलाव को भी नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर समय पर देखभाल करें। कुल मिलाकर, आज सोच-समझकर लिया गया फैसला और संयमित व्यवहार आपको कई परेशानियों से बचा सकता है।
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मुख्य बिंदु:
प्रॉपर्टी: किसी भी सौदे से पहले दस्तावेज और शर्तें जांचें।
शिक्षा: संतान के एडमिशन के लिए नए संपर्क बन सकते हैं।
धन: उधार देने से पहले भविष्य की स्थिति पर विचार करें।
परिवार: मां की सेहत का विशेष ध्यान रखें।
रिश्ते: पैसों के लेन-देन से तनाव पैदा हो सकता है।
सावधानी: किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।  

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