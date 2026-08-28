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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 29 August 2026 Capricorn horoscope in hindi

मकर राशि वालों को अच्छे लाभ के अवसर मिल सकते हैं, पढ़ें आज का राशिफल

Sat, 29 Aug 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 29 Aug 2026 05:10 AM IST
सार

आज मकर राशि वालों के लिए कारोबार और करियर के लिहाज से दिन लाभदायक रह सकता है। व्यापार में मुनाफा मिलने की संभावना है और आपकी बनाई योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।

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Aaj ka makar rashifal 29 August 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज मकर राशि वालों के लिए कारोबार और करियर के लिहाज से दिन लाभदायक रह सकता है। व्यापार में मुनाफा मिलने की संभावना है और आपकी बनाई योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या विस्तार से जुड़ी योजना पर काम शुरू करने का अवसर भी मिल सकता है। हालांकि, व्यावसायिक मामलों में किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने से बचें। किसी भी सौदे या साझेदारी से पहले जरूरी जानकारी की अच्छी तरह जांच कर लेना बेहतर रहेगा।
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पारिवारिक जीवन में आज आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। छोटी-सी बात को लेकर गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें। संतान आपकी किसी सलाह या बात को नजरअंदाज कर सकती है। ऐसे में नाराजगी दिखाने के बजाय प्यार और धैर्य के साथ अपनी बात समझाने की कोशिश करें। इससे वह आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। बॉस की ओर से मिलने वाली किसी सलाह या सुझाव को हल्के में न लें। उनकी बातों पर अमल करने से आपके काम की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और भविष्य में करियर से जुड़े अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं।
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मुख्य बिंदु:
कारोबार: अच्छे लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
योजनाएं: आपकी रणनीति आगे बढ़ने में मदद करेगी।
परिवार: एकता और बेहतर संवाद बनाए रखें।
संतान: उसकी बातों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
करियर: बॉस की सलाह मानना लाभदायक रहेगा।
सावधानी: किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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