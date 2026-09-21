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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 22 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: मेष सहित इन 4 राशि वालों का दिन रहेगा शुभ, पूरी होगी मन की इच्छा

Tue, 22 Sep 2026 05:18 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 22 Sep 2026 05:18 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 22 september 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 22 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आज दिन आपके प्रेम जीवन में मिठास भी घोलेगा। व्यापार में आपसी समझदारी हर स्थिति को संभालने में मदद करेगी। हालांकि, छात्रों के लिए दिन काफी सुकून भरा रहेगा।
Today Prediction Horoscope of 22 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज किस्मत आपके लिए कई खूबसूरत मौके लेकर आ सकती है। नौकरी के अवसर प्राप्त होते दिख रहे हैं। कोई अवसर आपकी पहचान को और मजबूत करेगा। इस समय आप कोई बड़ी योजना का भी हिस्सा बन सकते हैं। जिस मौके का आपको काफी समय से इंतजार था, वह आज आपके सामने आ सकता है।

Today Prediction Horoscope of 22 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए दिन लकी रहेगा, क्योंकि आज आपका मन अपनी प्रतिभा को निखारने और रचनात्मक कामों में खूब लगेगा। वहीं, समाज में छवि भी पहले से निखर के सामने आएगी। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। करियर से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

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Today Prediction Horoscope of 22 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन उलझनें लेकर आ सकता है। आपकी परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इस समय प्यार और बातचीत से माहौल संभल जाएगा। आज कोई खरीदारी का बजट आप साथी के साथ बनाएंगे। 

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Today Prediction Horoscope of 22 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि वालों का किसी नए काम की शुरुआत को लेकर मन में उत्साह जागेगा। अचानक किसी पुराने दोस्त से मुलाकात बीते दिनों की खूबसूरत यादें ताजा कर देगी। इसके अलावा कोई आपसे मिलने भी आज आज सकता है। कला के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिससे मन भी खुश हो जाएगा।

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