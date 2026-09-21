आज का राशिफल: मेष सहित इन 4 राशि वालों का दिन रहेगा शुभ, पूरी होगी मन की इच्छा

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आज दिन आपके प्रेम जीवन में मिठास भी घोलेगा। व्यापार में आपसी समझदारी हर स्थिति को संभालने में मदद करेगी। हालांकि, छात्रों के लिए दिन काफी सुकून भरा रहेगा।

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वृषभ राशि

आज किस्मत आपके लिए कई खूबसूरत मौके लेकर आ सकती है। नौकरी के अवसर प्राप्त होते दिख रहे हैं। कोई अवसर आपकी पहचान को और मजबूत करेगा। इस समय आप कोई बड़ी योजना का भी हिस्सा बन सकते हैं। जिस मौके का आपको काफी समय से इंतजार था, वह आज आपके सामने आ सकता है।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए दिन लकी रहेगा, क्योंकि आज आपका मन अपनी प्रतिभा को निखारने और रचनात्मक कामों में खूब लगेगा। वहीं, समाज में छवि भी पहले से निखर के सामने आएगी। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। करियर से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन उलझनें लेकर आ सकता है। आपकी परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इस समय प्यार और बातचीत से माहौल संभल जाएगा। आज कोई खरीदारी का बजट आप साथी के साथ बनाएंगे।

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