आज का राशिफल 16 सितंबर: मेष से मीन तक जानें किन राशि वालों को मिलेगा लाभ और किसे परेशानी

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है। विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से आज भी राहत मिलने के योग हैं। धन लाभ के प्रयास सफल होते दिखेंगे।

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वृष राशि

व्यापार को लेकर आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कारोबार में कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा। वहीं, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विवाह के लिए घर परिवार में बात भी कर सकते हैं। हालांकि, सेहत आज परेशान कर सकती है।

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मिथुन राशि

धन लाभ मिलने से कोई भौतिक सुख की वस्तु आप खरीद सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। इससे आपको लोगों के बीच सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होगी। वहीं, किसीय यात्रा के योग बनेंगे।

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कर्क राशि

आज का दिन मिला-जुला रहेगा। आपको व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएंगे। इस बीच कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है। आज कार्यक्षमता में भी निखार आएगा। वाणी का आपको ध्यान भी रखना होगा।

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