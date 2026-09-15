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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल 16 सितंबर: मेष से मीन तक जानें किन राशि वालों को मिलेगा लाभ और किसे परेशानी

Wed, 16 Sep 2026 07:08 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 16 Sep 2026 07:08 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 16 september 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन आपके लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है। विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से आज भी राहत मिलने के योग हैं। धन लाभ के प्रयास सफल होते दिखेंगे।
Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृष राशि
व्यापार को लेकर आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कारोबार में कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा। वहीं, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विवाह के लिए घर परिवार में बात भी कर सकते हैं। हालांकि, सेहत आज परेशान कर सकती है।

Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
धन लाभ मिलने से कोई भौतिक सुख की वस्तु आप खरीद सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। इससे आपको लोगों के बीच सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होगी। वहीं, किसीय यात्रा के योग बनेंगे।

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Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। आपको व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएंगे। इस बीच कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है। आज कार्यक्षमता में भी निखार आएगा। वाणी का आपको ध्यान भी रखना होगा।

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Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई मन की इच्छा पूरी होगी। ऑफिस में काम का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक हो सकता है। काम के साथ-साथ आपकी समझ बढ़ सकती है। काम के दौरान कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा।

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